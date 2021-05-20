Almanya'nın Ekonomisi Düzeliyor: ABD'ye Yüzde 60,4 İhracat

İstatistik bürosundan gelen ön ticaret rakamları, Almanya'nın Avrupa Birliği dışındaki en büyük satış pazarı olan ABD'ye ihracatın Nisan ayında yıllık% 60,4 artışla 10,1 milyar Euro'ya (12,31 milyar $) yükseldiğini gösterdi.

Ofis, Almanya'nın AB'nin tek pazarı dışındaki en büyük ikinci ihracat bölgesi olan Çin'e yapılan ihracatın% 16,3 artışla 8,4 milyar avroya yükseldiğini söyledi.

İngiltere'ye yapılan ihracat, bir önceki yıla göre% 58,6 artarak 5,1 milyar avroya ulaştı.

Genel olarak, AB dışı ülkelere yapılan ihracat, yıllık% 35,6 artarak 50,8 milyar Euro'ya ulaştı.

İstatistik ofisi, Nisan ayı için yıllık rakamların, Nisan 2019'a kıyasla ihracatı aşağı çeken 2020'deki ilk koronavirüs dalgasından güçlü bir şekilde etkilendiğini söyledi.

AB üyesi olmayan ülkelere yapılan ihracatın toplam ihracatın yaklaşık% 47'sini oluşturduğunu ekledi. Bu, İngiltere'nin çıkışına rağmen Almanya'nın ihracatının yarısından fazlasının hala AB'nin tek pazarındaki müşterilere gittiği anlamına geliyor.

İstatistik ofisi, "Geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında, Almanya'nın Nisan 2020'de AB üyesi olmayan ülkelere ihracatının, koronavirüs krizinin ardından Nisan 2019'a göre% 27,1 düştüğü unutulmamalıdır" dedi.

İstatistik ofisi, diğer AB ülkelerine yapılan satışlar da dahil olmak üzere Nisan ayı ticaret rakamlarının tamamını 9 Haziran'da açıklayacak. (1 $ = 0.8205 euro)

Kovid-19 krizinin yaşandığı geçen yıl Almanya'nın en büyük ihracat pazarı ABD, en önemli ticaret ortağı ise Çin olmuştu. Almanya'nın ABD'ye ihracatı, 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 12,5 azalarak 103,8 milyar avroya gerilemişti. İhracattaki düşüşe karşın ABD, Almanya'nın en fazla dış satım yaptığı ülke konumunu korumuştu.

Çin, geçen yıl 95,9 milyar avro ile Almanya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke olurken, Fransa 91,1 milyar avro ile üçüncü sırada yer almıştı.. Geçen yıl Almanya'nın Çin'e ve Fransa'ya ihracatı sırasıyla yüzde 0,1 ve yüzde 14,6 düşüş kaydetmişti. Çin, 1980'de Almanya'nın 35'inci ticaret ortağıyken, 1990'da 14'üncü sıraya yükseldi. Çin, 2015'ten beri Almanya'nın en önemli ticaret ortağı konumunda. Almanya'nın Çin'e karşı ticaret açığı, geçen yıl 20,4 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.