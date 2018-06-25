Almanya Maliye Bakanı: Euro Avrupa'nın ortak geleceğini güvenceye alıyor

İstanbul, 25 Haziran () - Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Rheinische Post'a yaptığı

açıklamada, euronun "Avrupa'nın ortak geleceğini güvenceye aldığını" söyledi.

Bakan Scholz, Rheinische Poszt'un gelecek 10 yılda euronun var olmaya devam edip etmeyeceği yönündeki sorusunu şöyle yanıtladı:

"Evet, euro geri dönülmez; bizim ortak geleceğimizi güvenceye alıyor. (Almanya Başbakanı Angela) Merkel ve (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron'un Euro Bölgesi için reformlar üzerinde vardıkları anlaşma euroyu krizlerden koruyacaktır. Meseberg'de varılan anlaşmalar, gelecekteki yağmurlu ve fırtınalı günlere karşı dayanmak için kapalı bir çatı içeriyor; Avrupa'da yeni bir ivmeye sahibiz."