Almanya İmalat PMI 18 ayın en düşüğünde

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Haziran () – Almanya’da İmalat PMI Mayıs’taki 56.9 düzeyinden Haziran’da 55.9’a gerileyerek 18 ayın en düşük düzeyini gördü.

IHS Markit tarafından yapılan açıklamada Almanya’da büyümenin devam ettiği fakat hız kestiği vurgulandı ve şu bilgiler verildi;

Almanya Bileşik PMI Üretim Endeksi Mayıs’taki 53.4 düzeyinden Haziran’da 54.2 düzeyine yükselerek iki ayın zirvesini gördü Almanya Hizmet PMI Faliyet Endeksi Mayıs’taki 52.1 düzeyinden Haziran’da 53.9 düzeyine yükselerek üç ayın zirvesini gördü Almanya İmalat PMI Mayıs’taki 56.0 düzeyinden Haziran’da 55.9’a gerileyerek 18 ayın en düşük düzeyini gördü Almanya İmalat Üretim Endeksi Mayıs’taki 55.0 düzeyinden Haziran’da 54.8 düzeyine gerileyerek 19 ayın en düşük düzeyini gördü.

Açıklamaya göre İmalat PMI’daki düşüş hem imalat üretimindeki daha zayıf büyümeyi, hem de yeni siparişler ve satın alma stoklarındaki daha yavaş artışları yansıttı.