Almanya hizmet PMI Ocak ayında toparlandı

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Şubat () – Almanya hizmet Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Aralık ayındaki 51.8 düzeyinden Ocak’ta 53’e yükselerek son dört ayda ilk kez yükseldi.

IHS Markit verilerine göre, genel ekonomik büyüme yavaşlamasına bağlı olarak iş güveni Ocak’ta düşük kalırken, hizmet PMI’ının Ocak’ta artmasına rağmen söz konusu veri, son sekiz ayın ikinci en düşük düzey olmaya devam etti ve 2013’ten bu yana ilk kez ortalamanın altında kaldı.