Almanlardan Türkiye'ye çağrı: Koridor oluşturun!

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi döneminde "kontrollü normalleşme sürecine" girildiği ve havaların iyiye doğru gittiği şu sıralar, turizm sektörü de hareketlenmeye başladı.

Deutsche Welle (DW) Türkçe’ye demeç veren DRV (Alman Seyahat Acenteleri Birliği) Başkanı Norbert Fiebig, Türkiye’nin Almanlar açısından "en gözde turizm merkezlerinden biri" olduğunu söyledi.

Norbert Fiebig, Türkiye’den, Alman turistler için "güvenli tatil yapma" olanağının sağlanması talebinde bulundu.

"Tatil paketlerinin en cazip coğrafyası Türkiye"

Alman turistlerin pandemi öncesi en son 2019 senesinin yaz sezonunda en çok İspanya’yı tercih ettiğini, küçük bir farkla ikinci sırada Türkiye’nin geldiğini hatırlatan DRV Başkanı Fiebig, Türkiye'nin Alman vatandaşlar tarafından da çok sevilen, çok çekici tatil ülkesi olduğunu, bu yüzden tur operatörleri ve seyahat acentelerinin paketleri arasında Türkiye’nin bulunmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Türkiye "Riskli Bölgeler" listesinde

Almanya’nın Covid-19 salgınıyla mücadele eden kurumu RKI (Robert Koch Enstitüsü)'ın "riskli bölgeler" listesinde maalesef Türkiye de yer alıyor. Alman hükümeti, yeni tip koronavirüs pandemisiyle mücadele çerçevesinde vatandaşlarını "riskli bölgelere seyahat etmemeleri" hususunda uyarıyor.

"Güvenli koridor" istiyorlar

Bu yaz tatil yapma arzusunun Almanya’da hayli yüksek olduğunu belirten DRV Başkanı Norbert Fiebig, Türkiye ve Akdenize yoğun talep olduğunu vurgulayarak, Türkiye’den "bazı tatil bölgelerine güvenli koridor oluşturulması" isteklerinin altını çizdi.

Norbert Fiebig, 2020 yılında Almanya ile Türkiye'nin "güvenli koridor" konusunda anlaştığını kaydederek, "2021 tatil sezonunda da güvenli koridor düzenlemesinin hayata geçirilmesini umut ediyoruz.” dedi.