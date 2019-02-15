Allianz dördüncü çeyrekte cirosunu yıllık yüzde 3.3 artırdı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Şubat () – Sigorta şirketi Allianz yılın dördüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3.3 artışla 32.7 milyar euro ciroya ulaştı.

Şirketin hissedarlara atfedilen kazançları yüzde 18.9 artışla 1.7 milyar euro’ya ulaşırken, hisse başına kazanç yıllık yüzde 21.2 artışla 3,93 euroya yükseldi.

Bir önceki yıl için teklif edilen temettü, yüzde 12.5 artışla 9 euroya ulaştı. Faaliyet karı, hedeflenen 10.6 milyar euro ile 11.6 milyar euro arasında, 11.5 milyar euro oldu.

Alman şirketin işletme kârı dördüncü çeyrekte yüzde 0.4 artarak 2.77 milyar euroya ulaştı.