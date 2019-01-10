Alibaba Almanya’da data analiz firması satın aldı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Ocak () –Berlin merkezli data analiz startupı Data Artisans, Çin’li Alibaba Group Holding’in firmayı yaklaşık 90 milyon euroya satın adığını duyurdu.

Handelsblatt'ın haberine göre, satın alma ile ilk kez Çinli bir şirket Almanya’dan bir startupı tamamen satın almış oldu.

Alibaba’nın rakiplerinden Tencent Holding ise Mart ayında çevrimiçi bir banka olan N26’ya 160 milyon dolarlık finansman sağlamıştı.

Habere göre, Data Artisans CEO’Su Kostas Tzoumas, Alibaba’nın aynı zamanda, büyük verileri analiz etmek ve yeni iş kollarına genişlemek için kullanılan açık kaynaklı Apache Flink adlı yazılıma da yatırım yapacağını söyledi.

2014 yılında kurulan Data Artisans firması aynı zamanda Netlflix ve Uber firmalarına da hizmet veriyor.

Alibaba’dan gelen açıklamada, Alibaba’nın Data Artisans birlikte büyük verileri analiz etmek adına bir yazılım üretileceği belirtildi.