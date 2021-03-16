Ali Koç'tan 2 milyar Euro'luk yatırım müjdesi!

Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitti.

Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley ile beraber Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden Koç, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

"Yatırım yapacağız"

Koç, Türk otomotiv sektörüne 2 milyar Euro değerinde yatırım yapacaklarını duyurdu.

Kocaeli'de bulunan Ford Otosan Fabrikası'nın söz konusu yatırımla birlikte Türkiye'nin ilk elektrikli araç entegre üretim tesisi olarak kayıtlara geçeceğini belirten Koç, şu ana kadarki en önemli otomotiv yatırımının gerçekleştirileceğini söyledi.

"Stratejik bir adım"

Koç, Ford Otosan ile Ford Motor Company'nin Türkiye inandığını kaydederek, 10 sene boyunca devam edecek yatırımın stratejik bir adım olduğunu ifade etti. Uluslararası iş dünyasına seslenen Koç, Türkiye'nin yetişmiş insan gücü, tarihsel bakımdan sahip olduğu birikim, ekonomi alanında taşıdığı potansiyel, teşvik sistemi, AR-GE çalışmaları ve benzersiz jeostratejik konumu ile diğer ülkelerin önüne ciddi fırsatlar getiren bir ülke olduğuna dikkat çekti.

Erdoğan: Gerekli desteği verdik!

Erdoğan, Gelecek Vizyon Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, Ford Otosan tarafından yapılan satın alma sözleşmesine tanıklık edileceğini belirterek, Türkiye'de üretim gerçekleştiren ve istihdam yaratan, Türkiye'ye yönelik inancı tam olan yatırımcılara sahip çıkıldığını söyledi.

Yatırımlar konusunda devletin kuşatıcı bir tutum sergilediğini aktaran Erdoğan, 2020 senesinin Aralık ayında Ford Otosan tarafından 2 milyar Euro değerindeki yatırım planının açıklandığını ve söz konusu plana devlet tarafından gereken desteğin verildiğini ifade etti.

"12 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor"

Erdoğan, otomotiv üretimi ile otomotiv ihracatının yüzde 25'lik bölümünün Ford Otosan tarafından yapıldığını kaydederek, bu şekilde 12 bin 500 kişiye de istihdam sağlandığını dile getirdi.

"Kapasite 650 bine çıkacak"

440 bin üretim kapasitesine sahip olan Ford Otosan'ın, projenin sona ermesi durumunda 650 binlik üretim kapasitesine sahip olacağını belirten Erdoğan, Türkiye'nin lider konumunun ihraç edilen araçlarla birlikte daha da sağlamlaşacağını söyledi.

"İhracat 13 milyon dolara yükselecek"

Erdoğan, bir tonluk ticari araç üretiminin yapılacağını kaydederek, benzinli araçlar ve dizel araçların yanı sıra elektrikli araçlarla da batarya üretiminin gerçekleştirileceğini söyledi. 130 bin batarya kapasitesinin sağlanacağını ifade eden Erdoğan, Ford Otosan tarafından yapılan ihracatın 13 milyon dolara yükseleceğini ifade etti.

"Elektrikli araçların üretim merkezi olacağız"

Erdoğan, Türkiye'nin elektrikli ve bağlantılı ticari araçlar bakımından en büyük üretim merkezi haline geleceğine dikkat çekerek, batarya ve elektrikli araçlar hususunda Türk mühendislerinin önemli yeteneklere sahip olacağını düşündüğünü belirtti. 2020 senesinin 1,8 büyüme ile kapatıldığını hatırlatan Erdoğan, Ford Otosan tarafından yapılacak olan yatırımın cari dengeye önemli bir fayda getireceğini ekledi.