“Algoritmaların Liderleri” Yapay Zeka Zirvesi’nde buluşacak

İstanbul, 16 Ocak () - Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI), Türkiye'nin lider şirketleri, teknoloji devleri, yerli ve yabancı uzmanlar, akademisyenler ve girişimcilerden oluşan binin üzerinde katılımcıyı ağırlaması beklenen etkinliğin ana teması “Algoritmalar” olacak.

“Yapay Zeka, büyük veri, analitik, makine öğrenmesi gibi günümüzde çok konuşulan teknolojiler ve bunların doğru bir şekilde çalışmasını ve yönetilmesini sağlayan algoritmalar sadece iş süreçlerini değil, jargonları da değiştiriyor” diyen GelecekHane CEO’su Halil Aksu, yöneticilerin yapay zeka teknolojilerinin şekillendirdiği geleceğin dilini şimdiden öğrenmeleri gerektiğini belirtti ve ekledi:

“Üretim ve sanayiyi etkileyen her değişimle birlikte yeni kavramlar, yöntemler, yönetim felsefeleri öğrenmek zorunda olan yöneticilerin geleceğin dilini şimdiden öğrenmeleri gerekiyor.

“Aksi halde başarılı bir şekilde süreçleri yönetmeleri, gündeme ayak uydurmaları mümkün olmayacak. Bunun için de dönüşümü yakından takip etmek şart.

“Yapay Zeka Zirvesi ile bu alandaki gelişmeleri öğrenmek ve gündemi takip etmek isteyen yöneticilere önemli bir fırsat sunuyoruz.”

Yapay Zeka Zirvesi’nde Türkiye’de ilk kez, "TRAI Start-Up Demo Night" isimli Yapay Zeka odaklı bir start-up etkinliği düzenlenecek. Yatırımcı arayan TRAI girişimcilerine platform sunacak olan bu etkinlikte, 10 Yapay Zeka Girişimi sunum yaparak, girişimleriyle ilgili soruları yanıtlayacak. Paylaşılan bilgilerle startup’ları değerlendirecek olan mentör ve yatırımcılar, buna göre yatırım tercihlerini yapacak. (Fotoğraflı)