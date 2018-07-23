Albayrak: Türkiye Hiç Bu Kadar Ucuz Olmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak G20 sonrası uçakta gazetecilerle sohbet etti. Dünya’dan Hakan Güldağ’ın haberine göre Albayrak konuşmasında yatırımcılara seslendi. Türkiye hiç bu kadar ucuz olmayacak dedi. İşte Albayrak’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Bakanlığımız döneminde hiçbir zaman bize bağlı konularla ilgili piyasanın gerisinde olmayacağız. Piyasanın önünde olacağız. Siyaset toplumun önünden yürür, toplumun önünü açar. Toplumun önüne vizyon koyar, proje koyar, gelecek koyar, ümit koyar, umut koyar. Artık bahane yok.

– Biz piyasayla kavga ederek değil, kazan kazan ilişkisine dayalı hep birlikte bir güçlü bir iletişimle yürüyeceğiz. Açık ve şeffaf olacağız.

– Türkiye uluslararası reyting kurumlarıyla ilişkiden tutun bankalara kadar, yatırımcılara kadar çok daha geniş farklı perspektifte herkesle bu dediğimiz güçlü stratejik plan çerçevesi içerisinde iletişimi çok ama çok kuvvetli bir şekilde sürdürecek.

– Bu dönemle ilgili şu çok net. Türkiye bir daha hiçbir zaman bu kadar cazip olmayacak. Maliyetler olarak, piyasa değerleri olarak böyle fırsat olmayacak. Bunu mutlaka bir kenara yazın. Türkiye hiçbir zaman bu kadar ucuz olmayacak. Öyle çok zaman sonra da değil. Kısa bir süre sonra bu sözümün gerçekleştiğini göreceksiniz.

EKONOMİST VE BANKACILARLA BULUŞACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın bugün bazı ekonomist ve bankacılarla bir araya gelmesi ekonomik gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Toplantıya davet edilen iki katılımcının verdiği bilgiye göre ilgili toplantı bugün saat 13.00’da İstanbul Dolmabahçe’de gerçekleşecek.