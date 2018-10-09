Albayrak: Kur farkının fiyatlarda yarattığı etkiyi azaltacağız

İstanbul, 9 Ekim () - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kurdaki oynaklığın "yavaş yavaş geride kaldığına dikkat çekerek, "Kur farkının fiyatlarda yarattığı etkiyi azaltacağız" dedi.

Albayrak, enflasyonun düşürülmesine yönelik tedbirlerin yer aldığı "Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı"nı açıklarken, "Kurdaki oynaklık yavaş yavaş geride kalıyor. Kur farkının fiyatlarda yarattığı etkiyi azaltacağız. Eylül ayı enflasyon rakamları piyasa beklentilerinin de üzerinde gerçekleşti. Kurda volatilitenin azalmasıyla fiyatlarda rasyonelleşme ve normalleşmenin sağlanacağı bir döneme giriyoruz" dedi.

Albayrak'ın Program'ı açıkladığı toplantıya SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan, BİST Genel Müdürü Murat Çetinkaya, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Demirören Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil ve iş dünyasının bir çok ismi katıldı.