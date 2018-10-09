Albayrak: Elektrik ve doğalgaza yılsonuna kadar zam yapmayacağız

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Ekim () - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıkladığı "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı" kapsamında, elektrik ve doğalgaza yılsonuna kadar zam yapılmayacağını duyurdu.

Albayrak, enflasyonun düşürülmesine yönelik tedbirlerin yer aldığı "Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı"nı açıklarken, "Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapmayacağız" dedi ve ekledi:

"Kurdaki oynaklık yavaş yavaş geride kalıyor. Kur farkının fiyatlarda yarattığı etkiyi azaltacağız. Eylül ayı enflasyon rakamları piyasa beklentilerinin de üzerinde gerçekleşti.

"Kurda volatilitenin azalmasıyla fiyatlarda rasyonelleşme ve normalleşmenin sağlanacağı bir döneme giriyoruz.

"Fiyatlarda oluışan bu tablo kimsenin çıkarına değil. Bu tabloda kimsenin kazanması mümkün değil. Bu ortamda kar artırma amacıyla yapılacak her değişim uzun vadede kötü etkileri olacak adımlar olacaktır.

"Enflasyonla mücadelede fiyat istikrarı devletin tek başına verebileceği bir mücadele değildir, bu programı kurgularken sonunda tüm Türkiye’nin kazanacağı bir ortam yaratacak.

"Özel sektörle de buluştuk, bu görüşmelerde büyük bir samimiyetle destek ve sahiplenme gördüm. Çeşitli firmalarla, asgari yüzde 10 indirim yapmaları ve bu indirimi yılsonuna kadar sürdürmeleri konusunda mutabakata vardık. Bu bir gönüllülük meselesi, bir zorunluluk yok.

"Ekonomik sıkıntı yaşayan işletmelere, işçi çıkarmalarının önüne geçmek konusunda, destek vereceğiz.

"15 milyon liranın altındaki ödemeler için altı ay ödeme almadan 24 ay vade ile yapılandıracağız.

"Bankalarımız yüksek faizle kullandırılmış krediler için yüzde 10 faiz indirimine gitmeyi kabul ettiler."

Albayrak'ın Program'ı açıkladığı toplantıya SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan, BİST Genel Müdürü Murat Çetinkaya, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Demirören Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil ve iş dünyasının bir çok ismi katıldı.