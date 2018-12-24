Alarko Malatya'daki hidroelektrik santralini devretti

Gökhan Artan / İstanbul, 24 Aralık () - Alarko Holding'in bağlı ortaklığı Altek Alarko tarafından işletmesi yapılan Malatya'da 12,5 MW kurulu güce sahip Tohma-Medik Hidroelektrik Santrali işletme süresi bittiği için Elektrik Üretim A.Ş.'ye devredildi.

Alarko Holding'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, "Bağlı Ortaklığımız Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş.'nin Yap-İşlet-Devret Modeli ile tesis ettiği ve işletmekte olduğu Tohma-Medik Hidroelektrik Santrali'nin 20 yıllık işletme süresi 23 Aralık 2018 tarihinde dolmuştur. Tohma-Medik Hidroelektrik Santrali, imzalanan Devir Protokolü ile Elektrik Üretim A.Ş.'ye devredilmiştir. Kamuoyuna duyurulur" denildi. (Fotoğraflı)