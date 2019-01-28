Alarko Carrier organizasyon yapısında değişiklikler yapıldı

İstanbul, 28 Ocak () - Alarko Carrier’ın organizasyon yapısında değişiklik yapıldı.

Yeni yapılanma kapsamında Alarko Carrier’da 1993 yılından bu yana Genel Müdür olarak görev yapan Önder Şahin İcra Kurulu Başkanlığı görevine getirilirken, kurumda Mali ve İdari İşler Müdürü görevindeki Cem Akan Genel Müdür olarak atandı.

Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü mezunu olan Cem Akan 2004 yılında Bütçe ve Mali Analiz Uzmanı olarak göreve başladığı Alarko Carrier’da önce Bütçe ve Mali Analiz Yöneticisi daha sonra Mali İşler Müdürü olarak görevler üstlendi.

Yapılanma çalışmaları kapsamında Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Hırant Kalataş; Pazarlama, Satış Sonrası Hizmetler ve Sistem Satışları faaliyetlerinin yönetimini üstlenirken, Murat Çopur da Fabrikalardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. (Fotoğraflı)