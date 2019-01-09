Al-Mazroui: OPEC Trump’ı duyuyor ama kendi hedefleri var

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Ocak () – Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) Başkanı Suhail al-Mazroui OPEC’in, ABD Başkanı Donald Trump'ın ne dediğini duyduğunu söyledi, "ancak kendi hedefleri" olduğunu vurguladı.

OPEC'in her zaman doğru olanı yapacağını belirtti ve OPEC ne Trump ne de başka bir liderle oynamadığını, yalnızca "dengeyi sağlamaya çalıştığını" söyledi.

ABD Başkanı Trump, daha önce OPEC'e düşük fiyatlandırma çağrısında bulunarak üretim kısıtlamalarını eleştirmişti.

Aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı da olan Suhail al-Mazroui CNBC’ye verdiği röportajda OPEC’in, petrol fiyatlarının küresel ekonomik büyümeyi engelleyecek düzeyde olmasını istediğini ve önceliklerinin fiyatlandırma olmadığını belirtti.

Katar’ın örgütten ayrılma ihtimalinin örgütü etkilemeyeceğini söyleyen Al- Mazroui, ülkenin katkısının kayda değer olmadığını ekledi.

Al- Mazroui, bu yıl piyasada büyük bir değişiklik beklenmediğini belirtti ve hem üretici hem de tüketiciler için adil koşullar elde etme sözü verdi. OPEC başkanı ayrıca, üretime "trilyonlarca dolar" yatırım yapılmasını teşvik etti.