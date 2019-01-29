Aktif Bank'tan kripto hizmeti platformu Bitmatrix'e yatırım

İstanbul, 29 Ocak () – Aktif Bank, dolaylı iştiraki Attivo Bilişim AŞ ile kripto varlık hizmeti sunan Bitmatrix Platformu’na yatırım yaptı.

Türkiye’nin önde gelen yatırım bankalarından Aktif Bank bünyesi altında kurulan Attivo Bilişim A.Ş. ile kripto varlık hizmet sektörüne yatırım yapan ilk Türk bankası oldu. Attivo Bilişim’in kurduğu Bitmatrix Kripto Varlık Alım ve Satım Platformu, dünyada banka destekli ikinci platform olma özelliğini taşırken, 2019’un ikinci yarısında kripto varlık saklama hizmeti de sunmaya başlayacak olan Attivo Bilişim, blockchain teknolojisine yönelik Ar-Ge çalışmaları yanında yatırım, iş ortaklığı ve eğitim gibi desteklerle Türkiye’nin blockchain üssü olmayı hedefliyor.

Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer, kripto varlık hizmet sektörüne yatırıma ilişkin şu bilgileri verdi:

“Kripto varlık alım satım platformları, tüketicilerin/yatırımcıların kripto varlıklarını emanet ettikleri bir yapı olarak en az bir banka kadar güvenilir olmalı. Bu bağlamda, kripto varlık piyasasına kurumsal ve profesyonel bir yönetim anlayışı gelmesi gerektiğine dair inancımızla, Attivo Bilişim A.Ş.’yi kurduk. Halkımızın güven içinde kripto varlık alım satımı yapabileceği ve bu varlıklarını emanet edebileceği bir kripto borsasına duyulan ihtiyacı karşılamak üzere, uzman yazılımcı ekip ile Bitmatrix hayata geçirildi. En iyi uygulamaları esas alarak yerel ve uluslararası iş ortaklıklarıyla üst düzeyde güvenlikli bir yapı kuruldu. Ülkemizde kripto varlık hizmet sektörüne destek veren ilk banka olmanın gururunu yaşıyoruz. Aktif Bank olarak, blockchain teknolojisinin, ödeme sistemleri başta olmak üzere pek çok sektörde radikal bir etki yaratacağını düşünüyoruz. Blockchain teknolojisine ve ‘tokenization’ ile farklı varlıkların dijitalleştirilmesine yönelik AR-GE faaliyetlerimiz yanında eğitime, yaratıcı fikir ve girişimlere vereceğimiz destekle, ülkemizin bu değişimin içinde aktif olarak yer almasına katkı sağlamayı hedefliyoruz.”