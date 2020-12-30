Akbank’tan Yeni Konut Kredisi Fırsatı!

Kira fiyatları her geçen gün artmaya devam ediyor. Vatandaşlarımız da çoğu zaman kira ödemek yerine taksitli şekilde kendi evlerini ödemek ve ev sahibi olmak istiyor. Faka yükselen faiz oranları ve kısalan vadeler ile vatandaşlar da ne yapacağını bilemez hale geldi. Akbank’ın yeni konut kredisi fırsatı da vatandaşlarımızın yüzlerini güldürüyor.

Ev sahibi olmak ya da olmayı düşünen vatandaşlarımız için Akbank yeni bir konut kredisi kampanyası başlattı! Akbank’ın yeni konut kredisi sayesinde vatandaşlarımız 2021 yılında kendi evlerine sahip olabilirler! Ayrıntılar ise haberimizde;

Akbank tarafından başlatılan konut kredisi kampanyasın sayesinde vatandaşlarımıza düşük faizli ve uzun vadeli, esnek ödeme seçenekleri sunuluyor! Akbank büyük kırmızı ev konut kredisine dair tüm merak edilen ayrıntılar ve başvuru yolları ise haberimizde.

Vatandaşlarımız ev sahibi olmak istiyor fakat yükselen faizler nedeniyle bu fikirlerinden vazgeçiyorlar. Bazı vatandaşlarımız da en uygun kredi veren bankayı ya da en uzun vade sunan banka arayışına giriyor. Merkez Bankası tarafından da üst üste gelen faiz kararlarını duyan vatandaşlarımız ise hayal kırıklığına uğruyor. Fakat vatandaşlarımızın yüzlerini güldürecek bir kampanya Akbank’tan geldi!

AKBANK YENİ KONUT KREDİSİ

Akbank yeni başlattığı kırmızı ev konut kredisi sayesinde vatandaşlarımıza uzun vadeler, düşük faiz oranları ve esnek ödeme fırsatı sunuyor.

KIRMIZI EV KONUT KREDİSİ ÖZELLİKLERİ

Vatandaşlarımıza kampanya dahilinde 120 aya kadar vade seçenekleri sunuluyor

Kampanya dahilinde vatandaşlarımıza sunulan faiz oranı ise %1,41

Ayrıca vatandaşlarımıza gelirlerine göre esnek ödeme imkânı sağlanıyor

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Vatandaşlarımız ise kırmızı ev konut kredisini Akbank internet sayfasından ya da bizzat şubelere giderek yapabilirler.

İnternet sayfasından yapılan başvurularda ise vatandaşlarımız önce form doldurmakta yapılan değerlendirmeler sonucunda ise vatandaşlarımıza ön onay verilmekte. Ön onay alan vatandaşlarımız şubelere gitmeli ve ilgili evrakları teslim etmeleri gerekiyor. Ardından ise konutun değerini öğrenmek için banka tarafından ekspertiz işlemleri başlatılıyor.

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

Vatandaşlarımıza ise kampanya dahilinde %1,41 faiz oranı sunuluyor.

Vatandaşlarımız 150 bin Türk lirası kredi çekmek isterlerse, kampanya da sunulan %1,41 faiz oranı ve 120 ay vade ele alındığında aylık ödemeleri 2 bin 599 Türk lirası olmakta. Toplam geri ödenen tutar ise 311 bin 923 Türk lirası.

Eğer vatandaşlarımız 120 ay seçeneği ile %1,41 faiz oranından 100 bin Türk lirası kredi almak isterlerse aylık ödemeleri 1 bin 732 Türk lirası olacak. 207 bin 840 Türk lirası ise vatandaşlarımızın toplam geri ödemesi.

50 bin Türk lirası 120 ay vade ve %1,41 faiz oranı içinse vatandaşlarımız aylık 866 Türk lirası ödeme yapmaktalar. Vatandaşlarımızın toplam geri ödemeleri ise 103 bin 974 Türk lirası olmakta.

KREDİ FAİZ ORANI

Kredi faiz oranları ise başvuru yapan kişinin kredi notuna göre belirlenmekte. Eğer kredi notunuz çok düşük ise sunulan faiz oranı da artabilir. Başvurular da ise kredi notunuz müşteri hizmetleri temsilcisi tarafından hesaplanmaktadır.