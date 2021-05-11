Akbank’tan Kredinizi Bir Telefonla Alabilirsiniz! Çağrı Merkezli İhtiyaç Kredisi Kampanyası Başladı

Vatandaşlarımız Akbank’tan alacakları ihtiyaç krediyle ister evlilik harcaması yapabilir isterlerse de borçlarını tek kalemde kapatabilirler. Her türlü ihtiyacınız için finansman desteğini Akbank’tan alabilirsiniz.

AKBANK ÇAĞRI MERKEZLİ DESTEK KREDİSİ ÖZELLİKLERİ

Salgın döneminin gelişiyle birlikte evlerimizde daha çok vakit geçirir oldu. karantina uygulamaları ve kendimizi korumak adına kalabalıktan uzak durduğumuz bugünlerde kredi almak için bile evden çıkmanıza gerek yok. Sadece bir telefonla Akbank’tan kredinizi almanız mümkün. Ayrıca banka kredi kapsamında özel ödeme planları da sunuyor. böylece ister tatilinizi yaptıktan sonra isterseniz her ay eşit taksitlerle ödemenize başlayabilirsiniz. Uygun faiz oranlarıyla Akbank vatandaşlarımıza destek oluyor.

Vatandaşlarımız kredilerine dilerse 444 2 525 numaralı çağrı merkezini arayarak anında ulaşabilirler. Akbank ayraca, mobil bankası ve internet bankacılığından da vatandaşlarımız kredi imkânı sunmaya devam ediyor.

Vatandaşlarımıza çağrı merkezli ihtiyaç kredisi kapsamında aylık %1,65 faiz oranı sunuluyor. 36 ay vadenin yanı sıra esnek ödeme imkanları da veriliyor. Buna göre vatandaşlarımızın 50 bin liralık finansman ihtiyaçlarında aylık ödemeleri 1959 lira olmakta. Toplam geri ödemeleri de 36 ay vade sonunda 70 bin 524 lira.

VATANDAŞLARIMIZA DİREKT KREDİ İMKANI

Çağrı merkezi dışında vatandaşlarımız ATM’lerden ya da internet şubesinden de direkt kredi alabilir. Direkt kredi içinde bankanın sunduğu aylık faiz oranı %1,65. Vatandaşlarımızın banka şubelerine giderek bizzat aldıkları ihtiyaç kredisinde ise faiz oranı %1,64 olarak hesaplanıyor.

İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU KOŞULLARI

Vatandaşlarımızın Akbank aracılığıyla kredi çekmesi için 18 yaşından büyük olması gerekiyor. aynı zamanda kredi notlarının yüksek riskli kategoride de olmaması gerekmekte. Banka yine kredi vermeden önce bir gelir belgesi de talep ediyor.

Kredi taksiti aynı zamanda hane halkının gelirinin de %50’sinden fazlası olmamalı. Vatandaşlarımıza kredi çekmek için hayat sigortası da sunulur. Ayrıca vatandaşlarımız ipotek göstererek bütçeleri yetmese de yüksek meblağlarda kredi başvurusu yapabilirler.

AKBANK MÜŞTERİSİ OLMAYANLARDA YARARLANABİLİR

Bankanın sunduğu bu fırsat kampanyası sadece Akbank müşterilerine özel değil. Ayrıca banka müşterisi olmayan vatandaşlarımız da bu fırsatlardan yararlanabilirler.

ESNEK ÖDEME İMKANLARI

Kredi vadesi boyunca vatandaşlarımıza her ay eşit taksit ödeme imkanının yanı sıra birçok seçenekte sunuluyor. Vatandaşlarımız kredilerini ödemesiz dönemli ya da dönem ödemeli olarak alabilirler. Bu seçeneklerin dışında ara ödemeli, azalan ödemeli, artan ödemeli seçenekleri de sunulur vatandaşlarımıza. Kredi ödemelerinde zorluk çıkmaması için kişinin gelirine en uygun ödeme planı banka da uzmanlar tarafından oluşturulur. Böylece vatandaşlarımız kredilerini öderken de rahat ederler.

KEFİL GÖSTERMEK ZORUNLU MU? KEFİLSİZ KREDİ ALINIR MI?

Vatandaşlarımızın merak ettikleri diğer bir soruda kefil zorunluluğu olup olmadığı. Bazı bankalar ihtiyaç kredisi verirken bile müşterilerinden kefil talep ediyor. fakat vatandaşlarımızın Akbank’tan kredi alırken kefil göster zorunluluğu yoktur.

GEREKLİ BELGELER

Başvuru sırasında vatandaşlarımızda kimlik belgesi, adres bilgilerinin yer aldığı ikametgâh belgesi, son döneme dair fatura ve gelir belgesi talep edilir.

Ücretli çalışanlardan SGK hizmet dökümü ya da maaş bordrosu istenirken kamu çalışanlarından güncel çalışma belgesi talep edilir. Emekli vatandaşlar emekli maaşına dair hesap cüzdanını ya da SGK döküm evrakını getirebilirler. Serbest çalışan ve şirket ortaklarından da son seneye dair vergi levhası, bilanço gelir tablosu ticaret sicil gazetesi ya da oda kayıt belgesi istenir. Menkul geliri olanlardan da hesap cüzdanı talep edilmektedir.