Akbank ve Vakıfbank Nisan Ayı Kredileri Güncellendi! İhtiyaç Kredisi Alacak Her Vatandaşın Dikkatine

Salgın döneminde vatandaşlarımızın ihtiyaç kredilerine olan talepleri de arttı. Faiz oranlarının yükseldiği bu piyasa ortamında ise iki bank vatandaşlarımız için kaçırılmaz fırsatlar sunuyor. Kamu bankalarından biri olan Vakıfbank ve özel banka Akbank vatandaşlarımıza uygun fırsatlarla ihtiyaç kredisi sunacağını açıkladı. Bankalardan biri kolay ödeme seçenekleri ve taksit erteleme seçeneği sunarken diğer ise yüksek meblağlara kadar gelir şartsız kredi finansmanı vermekte. İhtiyaç kredisi almadan önce tüm vatandaşlarımız mutlaka öğrenmesi gerek kaçırılmayacak fırsatlar haberimizde.

3 AY ERTELEMELİ AKBANK ÖZEL KREDİSİ

Ülkemizdeki özel bankalardan biri olan Akbank’ın ülke çapında yüz binlerce müşterisi var. Banka ise sadece müşterileri için değil kredi almayı düşünen tüm vatandaşlar için yeni bir kampanya sundu.

Akbank kredi alacak vatandaşlarımıza özel bir kampanya ile geliyor. Zaman kaybetmeden anında alabildiğiniz ihtiyaç kredinizde banka 3 ay erteleme imkânı da sunuyor. Toplam 36 ay vade oranı veren banka faiz oranlarında da kolaylık sunuyor.

Vatandaşlarımızın ihtiyaçları için alacakları krediye göre faiz oranları da değişiyor. Eğer vatandaşlarımız 75 bin altı bir finansman alacaksa bankanın sunduğu faiz oranı %1,64 oluyor. Fakat 75 bin ve üzerindeki meblağlar için banka faiz indirimine gidiyor. Faiz oranlarını piyasa koşullarının bile altına çekerek %1,49 faiz oranı sunuyor. Böylece yüksek meblağ da kredi çekecek vatandaşlarımıza büyük bir kolaylık sağlanıyor ve destek sunuluyor.

Kredi içinse başvurular şubelerden, Akbank resmi internet sayfasından, mobil şubeden ya da Akbank Telefon şubesinden yapılabilir. Fakat %1,49 faiz oranından yararlanmak için vatandaşlarımız şubelere bizzat gidip başvuru yapmaları gerekmektedir.

Vatandaşlarımız ödeme planları da değişik faiz oranları yüzünden değişiklik gösteriyor. Eğer vatandaşlarımız 50 bin kredi finansmanı almak isterlerse faiz oranları %1,64 oluyor. Bu nedenle aylık taksitleri 1951 lira ve 36 ay vade sonundaki geri ödemeleri de 70 bin 256 lira olmakta.

Vatandaşlarımız 75 bin lira üzerindeki finansman başvurularında ise belirttiğimiz gibi faiz oranlarında banka tarafından indirime gidiliyor. Bu nedenle 100 bin lira kredi alan bir vatandaşımızın aylık faiz oranı %1,49 oluyor. Aylık ödemeleri 3 bin 790 olurken vade sonu geri ödeme de 136 bin 474 lira olmakta.

YÜKSEK MEBLAĞ İHTİYAÇ KREDİSİ VAKIFBANK'TA

Kamu bankalarından biri olan Vakıfbank kolay ödeme seçenekleri ve uzun vadelerle müşterilerine finansman desteği sağlıyor. Vatandaşlarımız Vakıfbank ihtiyaç krediyle eğitimden sağlığa kadar istedikleri alan nakit desteği alabilirler.

Bankanın sunduğu faiz oranları ise %1,42 ila %1,49 arasında değişmekte. Eğer kredi notunuz çok iyiyse bankadan %1,42 oranından kredi almanız bile mümkün. Banka vatandaşlarımıza 36 ay vadenin yanı sıra esnek ödeme seçenekleri de sunuyor. Artan/azalan taksitlerin yanı sıra bankadan 3 aylık dönemlerle de kredi almak mümkün. Değişken taksit ya da balon ödemeli imkanları da yine banka vatandaşlarımıza sunmakta.

Gelir düzeyi düşük fakat yine de yüksek meblağ kredi almak isteyen vatandaşlarımız içinde teminat karşılığında finansman desteği verilmekte. Bunun içinse başvuru esnasında vatandaşlarımızın ihtiyaç kredisi belgelerine ek olarak teminat olarak verecekleri gayrimenkulün tapusu ve ekspertiz raporu gerekmektedir. Talep halinde Vakıfbank tarafından ekspertiz raporu hazırlanabilir.

Eğer vatandaşlarımız Vakıfbank’tan 100 bin finansman kredi alırlarsa aylık %1,49 faiz oranı ile ödemeleri 3 bin 790 olacaktır. 36 ay vade sonu geri ödemeleri de toplamda 136 bin 474 lira olur.

İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU BELGELER

Vatandaşlarımız ihtiyaç kredisi için başvuru yaparken yanlarında nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi getirmelidirler. Bunun yanı sıra (banka maaş müşterisi olanlar hariç) gelir belgesi de talep edilir. Ayrıca ikametgâh ve güncel fatura da talep edilir.