Akbank'tan 90 Gün Ödemesiz Düşük Faizli Kredi Fırsatı! 250 Bin Liraya Kadar Kredi Çekebilirsiniz

Ramazan Ayı ülkemizin her yanına bereketle geldi. Ramazan Ayı’nın gelişi ile birlikte birçok banka ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için yeni kampanyalarını açıklamaya başladı. Yeni fırsatlar sunan bankaların başında ise özel bankalardan biri olan Akbank geliyor! 1948 yılından bu yana ülkemize hizmet veren bankanın yeni kampanyası haberimizde.

90 GÜN ÖDEMESİZ DÖNEM

Akbank ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için fırsat gibi bir kredi kampanyası başlattı. Kredisini hemen ödemeye başlamak istemeyen vatandaşlarımızı özellikle ilgilendiriyor bu fırsat. Bankanın sunduğu yeni kredisinde müşterilerine 90 gün ödemesiz dönem fırsatı sunuluyor. Böylece vatandaşlar şimdi kredilerini alıyor ve tam 3 ay sonra ödemeye başlıyorlar.

KEFİLSİZ TEMİNATSIZ YÜKSEK VADELİ KREDİ FIRSATI

Akbank vatandaşlarımızdan kredi taleplerinde kefil ya d teminat da istemiyor. Vatandaşlar böylece zor durumda kalmadan ödeme planlarına uygun kredilerden yararlanabiliyor. İhtiyaçlarını karşılıyor ve ödemeye de aylar sonra başlıyorlar.

Bazı bankalar ihtiyaç kredilerine 10 bin ya da 50 bin gibi düşük limitler koymakta. Akbank ihtiyaç kredisinde bu limitlere yer vermiyor. Vatandaşlarımıza yüksek meblağlara kadar kredi çekme fırsatı sunuyor. böylece vatandaşlarımız ihtiyaçlarını ya da borçlarını tek kalemde kapatabiliyorlar.

36 AY VADE VE DÜŞÜK FAİZ ORANLARI

Akbank tarafından vatandaşlarımıza sunulan bir diğer fırsat da düşük faiz oranları. Akbank piyasadaki en düşük faiz oranlarından birine sahip. Banka vatandaşlarımıza ihtiyaç kredisi için sadece %1,63 faiz oranı sunuyor. vade imkanı ise 36 ay olarak belirlenmiş.

AKBANK DİREKT KREDİ

Akbank tarafından sunulan bir diğer fırsat ise direkt kredi uygulaması. Vatandaşlarımız bu kredi paketinde şube de ya da evde hiç beklemeden sadece ön onay ile anında kredilerini cepte görebiliyorlar.

İhtiyaç anında direkt olarak alınabilen bu kredi içinse banka vatandaşlarımıza %1,65 faiz oranı sunuyor. 36 ay vade imkânı ve 3 ay erteleme yine bu fırsatta da geçerli. Fakat direkt kredisi paketinde vatandaşlarımıza 100 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi finansmanından yararlanabilirler.

ÇAĞRI MERKEZLİ AKBANK KREDİSİ

Vatandaşlarımız mobil şube kullanmıyor ya da internete erişime uzaksa tek bir aramayla ile kredilerini yine alabilirler. Akbank Çağrı Merkezini arayan vatandaşlarımız 36 ay vade imkânı ve 3 aya varan taksit ertelemeleriyle kredilerini alabilirler. Direkt olarak alacakları bu kredi de yine vatandaşlarımızın 100 bin lira finansman limiti bulunuyor. Çağrı Merkezli Akbank Kredisi faiz oranı ise %1,82.

BAŞVURU NASIL YAPARIM?

Akbank direkt kredi için vatandaşlarımız ATM’lerden, mobil şubeden ya da Akbank çağrı merkezinden anında başvuru yaparak kredilerini alabilirler.

İhtiyaç kredisi içinse vatandaşlarımız ATM, Akbank şubeleri, resmi internet sayfası ya da Akbank mobil uygulamasından yararlanabilirler. Akbank Çağrı Merkezi numarası ise 444 25 25 vatandaşlarımız buradan da bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Akbank tarafından ihtiyaç kredisi kullanımında ise vatandaşlarımızdan nüfus cüzdanı, ikametgâh, gelir belgesi ya da maaş bordrosu talep edilir. Özel sektör çalışanlarından ise SGK Hizmet Döküm belgesi talep edilmekte.