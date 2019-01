Akbank ihracatçılara yeni bir destek paketi sunuyor

İstanbul, 23 Ocak () - Akbank, Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine verdiği destek kapsamında, ekonominin lokomotifi olan ihracatçılar için yeni bir destek paketi sunuyor. Akbank'ın ihracatçı firmaları uluslararası rekabette desteklemek üzere geliştirdiği "İhracatçının Gücü Paketi" 24 Ocak'ta başlayacak.

Türkiye ekonomisini desteklemek amacıyla yürütülen çalışmalar içinde ihracat desteklerinin özel bir yeri bulunduğunu belirten Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Ülkemizin uzun dönemli kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi, kişi başı milli gelirimizin arzu edilen seviyelere gelebilmesi için ihracat odaklı büyüme modelimizi güçlendirerek devam ettirmemiz gerekiyor" dedi ve ekledi:

"Geçen aylarda açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nda da ihracatın artırılması, şirketlerimizin rekabet gücünün geliştirilmesi için önemli adımlar var. 2010-2018 yılları arasında Türkiye’deki toplam ihracat yüzde 47 artarak 168 milyar doların üzerine çıktı. Kazandığımız bu ivmeyi 2019’da artırarak sürdürmek amacıyla, Akbank da üzerine düşeni yapıyor."

Akbank’ın ihracatçıların her türlü finansman ihtiyacını karşılayacak destekler sunduğunu belirten Binbaşgil, "Bu uygulamamızla bir yandan mevcut ihracatçılarımızı desteklerken, diğer yandan da yarının potansiyel ihracatçılarına ulaşıp onları cesaretlendirmeye odaklanıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanındaki Global Ticaret Merkezlerimizdeki Dış Ticaret Yöneticilerimizle, müşterilerimize ihtiyaç duydukları her an destek veriyoruz. Bu yeni atılımımızla ihracatçılarımıza özel finansman olanaklarından, yenilikçi, teknoloji odaklı yeni ürün ve hizmetlere kadar çok geniş bir çerçevede avantajlar sunuyoruz" dedi:

Akbank'tanh yapılan açıklamada, "İhracatçının Gücü Paketi" ile ihracatçılara avantajlı faiz/komisyon oranları ile nakdi ve gayri nakdi kredileri içeren geniş bir kredi çeşitliliği sunulacağı belirtilerek, "Dış ticaret müşterilerine; özel paket tarifeleri, döviz alım ve satım işlemlerinde rekabetçi kur fiyatlaması, ihracatçılara nakliyat sigortalarında ve çek tahsilatlarında özel fiyatlama, 444 23 23 dış ticaret destek hattından danışmanlık hizmeti gibi birçok avantaj sağlanacak" denildi ve "İhracatçının Gücü Paketi"ne ilişkin şu bilgiler verildi:

- 1 yıla kadar ihracat taahhütlü TL/Döviz kredilerinde özel faiz avantajı

- Eximbank’a hitaben verilecek teminat mektuplarında özel komisyon avantajı

- Hazine teminatlı KOBİ Değer Kredisi kapsamında %80 Kredi Garanti Fonu kefaletiyle, 1 milyon liraya kadar ve toplam 36 ay vadelerle kredi imkânı

- Alacak sigortası ve ihracat faktoring imkânları

- Dış Ticaret işlemlerine özel tarife paketleri

- Mil Puan hediyesi (Dış ticaret 40 ve 100 tarife paketlerinden satın alan ilk 1.000 ihracatçı müşteriye 100.000 mil puan)

- Döviz alım ve satım işlemlerinde rekabetçi kur fiyatlaması

- Kur riskinden korunmaya yönelik uygun özel ürün önerileri

- Nakliyat sigortalarında flotan ve kati poliçelerde özel fiyat avantajı

- Çek tahsilatlarında özel fiyat avantajı

- “Akbank İhracatçı Buluşmaları” ile bilgi paylaşımı

- Bankamız tüzel müşterilerine 444 23 23 Dış Ticaret Destek Hattı’ndan danışmanlık hizmeti

Ücretsiz Sağlanacak Diğer Hizmetler:

- SMS gümrük hizmeti, gümrük vergisi sorgulama ve ödeme imkanı

- Gelen/Giden swift mesajlarının e-mail İle bildirimi

- İhracat dosya gözlem hizmeti

- İhracat akreditiflerinin yaklaşan vade tarihlerinin e-mail ile bildirimi

- Yurt dışına gönderilen ihracat vesaik gönderi bilgilerinin e-mail ile bildirimi (Fotoğraflı)