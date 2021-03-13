Akbank Bankaya Gitmeden Tek SMS ile 600 TL Hediye Veriyor

Ülkemizin köklü bankalarından biri olan Akbank, yeni bir kredi kampanyası duyurdu. Salgın döneminde vatandaşlarımızın artan ihtiyaçlarına destek olacak bu kredi imkânı ile vatandaşlarımıza 48 aya varan vade fırsatı da sunuluyor! Salgın döneminde şüphesiz her vatandaşımız ihtiyaçlarına yetişmekte zorlandı. Esnaflarımızın, işçilerimizin fatura ev giderleri artarken gelirleri de pandemi nedeniyle azaldı. Birçok vatandaşımız yarı zamanlı olarak çalıştı. Gelir gider dengesi bozulan vatandaşlarımız ise artan ihtiyaçları karşısında ne yapacağını şaşırdı. Özellikle de çocuğu okula giden aileler oldukça zorlandı. Artan internet ve eğitim masrafları derken vatandaşlar çözümü kredi de buldu! Akbank kredi kartı ile vatandaşlarımıza 48 aya kadar vade fırsatı sunuyor.

48 AYA VARAN ANINDA KREDİ AKBANK KREDİ KARTINDA

Ülkemizin en köklü bankalarından biri olan Akbank, vatandaşlarımızın için yeni kampanaya daha sunuyor! Akbank kredi kartı ile vatandaşlarımıza 48 aya varan vadelerle kredi fırsatı sunuluyor! Yani Akbank kredi kartınız varsa bu salgın döneminde her şey sizin için biraz daha kolay.

KREDİ KARTININ ÖZELLİKLERİ

Akbank Kredi kartı ile vatandaşlarımız nakit taşıma derdinden de kurtuluyor. İnternet üzerinden veya temassız şekilde ödeme yapabilen vatandaşlarımız isterlerse ATM’lerden QR kod ile hızlıca da nakit çekimi yapabilirler.

HAVELE/EFT gibi işlemlerinizi kolaylık yapmanın yanı sıra kira, aidat ya da eğitim ödemelerinizi de dert etmenize gerek yok. İsterseniz her ay kendiniz bir tıkla ya da otomatik ödemeye vererek evinizden çıkmadan ödemelerinizi anında halledebilirsiniz.

TEK SMS İLE 500TL CEBİNİZDE

Sadece salgında değil hayatın her döneminde vatandaşlarımız acil nakit desteğine ihtiyaç duyabiliyor. Akbank da vatandaşlarımıza görülmemiş bir ilkle destek sunuyor. Akbank kredi kartı müşterilerinin atacağı tek bir SMS ile anında 500 TL hesaplarına yatırılıyor. Ne başvuru ne gelir ne de limit soruluyor. SMS talebinizden dakikalar sonra 500 liralık destek hesabınızda. Böylece acil ihtiyaçlarınızı bekletmenize gerek yok..

ANINDA KREDİ FIRSATI İLE 48 AY VADE

Acil nakit ihtiyaçlarında da kartınızdan anında kredi alabilirsiniz! Masrafsız bir şekilde alabileceğiniz krediniz içinse banka size tam 48 ay vade sunuyor. 48 ay vade ile ödemelerinizi yavaş yavaş bütçenizi zorlamadan yapabilirsiniz. Vatandaşlarımıza verilen faiz oranı ise %1,55.

48 ay vadeye varan taksitleri alışverişleriniz içinde kullanabilirsiniz. Masraflarınız çoksa 48 ay vadeye bölüp taksitle kendinizi yormadan ödemelerinizi yapabilirsiniz.

BORÇ ERTELEME ÖZELLİĞİ İLE ŞİMDİ ALIN İSTEDĞİNİZ ZAMAN ÖDEYİN

Akbank kredi kartı kullanıcılarına özel bir borç erteleme seçeneği sunuyor! kredi kartınızı ile yapacağınız işlemleri istediğiniz zaman ödemeye başlayabilirsiniz.

Banka vatandaşlarımıza salgın dönemine özel yeni bir fırsat sunuyor. Alışverişinizi tamamladınız fakat bu ay ödemeye başlayamazsanız hiç sorun değil. Kredi kartınızdaki borç erteleme özelliği ile faizsiz dertsiz borcunuzu ödeyebileceğiniz bir zamana erteleyin. Böylece bütçenizi yormadan ihtiyaçlarınızı giderin!

TAKSİTLİ BORÇ TRANSFERİ

Akbank bankalar arası yarışta bir adım öne geçerek vatandaşlarımız için taksitli borç transferi de sunuyor. eğer sizin de diğer bankalara kredi kartı borcunuz var ve ödemekte zorlanıyorsanız hiç dert etmeyin! Çözümü Akbank sunuyor. Vatandaşlarımız Akbank kredi kartına, diğer bankalardaki tüm kredi kartı borçlarını transfer edip tek çatı altına uygun faiz oranıyla toplayabilir. Banka tarafından verilen 12 aya kadar varan vadelerle de geri ödemelerini yapabilirler. Faiz oranları ise %1,55 oranından başlıyor.

İNTERNET HARCAMALARINIZDA 600TL İNDİRİM

Akbank Axess ya da Wings kartı müşterilerine ayrıca internet ödemelerinde 600TL indirim fırsatı sunuluyor.

Alışveriş alışkanlıklarımızın değiştiği bu dönemde Akbank, internet alışverişlerinde 600 liraya varan indirim veriyor! Axess ya da Wing kart müşterisi olan vatandaşlarımız, her internet harcamaları ya da mobil ödemelerinden %5 kazanıyor! Ayda 50 liraya yılda ise toplamda 600 liraya kadar indirim vatandaşlarımızı bekliyor.

AKBANK KREDİ KARTI BAŞVURUS NASIL YAPILIR?

Akbank kredi kartı başvurusu yapmak içinse banka müşterisi olmanıza gerek yok! Akbank şubelerinden ya da internet şubesinden kolayca kredi kartı başvurunuzu yapabilirsiniz! Üstelik kredi kartınızı almak için şubeye gitmenize gerek de yok! Dilediğiniz adrese kredi kartınız teslim edilir.

Başvuru için vatandaşlarımızın Akbank internet sayfasına girmeleri gerekir. Buradan “Kredi Kartı Başvurusu Yapmak İstiyorum” sekmesi seçilmelidir. Vatandaşlarımız açılan ekranda kendilerinden istenilen T.C kimlik numaralarını, aylık gelirlerini, cep telefon numaralarını yazarak kredi kartı başvurularını tamamlayabilirler.

Vatandaşlarımızın seçimlerine göre de kredi kartları ister belirledikleri banka şubesine isterse adreslerine gelir.