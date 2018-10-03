Ak Portföy "Türkiye’nin En İyi Emeklilik Fonu Yöneticisi" seçildi

İstanbul, 3 Ekim () - World Finance, "Emeklilik Fonu Ödülleri 2018 – (Global Pension Funds Awards 2018)" kapsamında, Ak Portföy’ü 2017’nin ardından bu yıl da "Türkiye’nin En İyi Emeklilik Fonu Yöneticisi" seçti.

Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, World Finance tarafından iki yıldır üst üste "Türkiye’nin En İyi Emeklilik Fonu Yöneticisi" seçilmelerinin bir tesadüf olmadığını vurguladı ve ekledi:

"Sisteme güçlü bir şekilde hakim olan uzman kadromuz ve uluslararası standartlarda iş yapış süreçlerimiz, çok bileşenli bir denklem olan başarıya ulaşmamızda en önemli formülü oluşturuyor.

"Bunun yanında, müşterimizin gereksinimlerini anlamaya ve stratejik bir çözüm ortağı olmaya dayalı, yenilikçi yaklaşımlarımız, piyasadaki gücümüzü oluşturuyor.

"Birçok varlık sınıfında yatırım hizmeti sunarak her bir varlık sınıfı için alanında uzmanlaşmış, uluslararası yatırım tecrübesine sahip, dünyanın seçkin üniversitelerinde akademik altyapılarını oluşturmuş ve uluslararası sertifikasyonlara sahip insan kaynağımız ile en etkin şekilde portföy yönetimi süreçlerini yürütüyoruz.

"Yatırım süreçlerimizde güncel makroekonomik ve finansal gelişmeler ışığında niteliksel ve sayısal analizler gerçekleştirilerek oluşturulan farklı vadelerdeki stratejiler ve doğru risk-getiri bakış açısı ile optimal varlık seçiminin gerçekleştirilmesini amaçlıyoruz."

"Global standartlardaki yatırım süreçleri entegre risk yönetim anlayışı ile desteklenirken, İç Kontrol Sistemleri ile tüm yapı, portföy yöneticilerinden bağımsız olarak denetleniyor.

"Yaratılan etkin organizasyon yapısı sürdürülebilir performansa dönüşüyor. Ak Portföy bu yapısıyla portföy yönetim sektörünü global standartlara taşıyor."

Emeklilik fonlarını, "Tüm dünyada uzun vadeli kaynak ihtiyacını karşılayan temel yapı taşı" diye nitelendiren Mehmet Ali Ersarı, "Bu fonlar, ekonominin uzun vadeli kaynak ihtiyacını desteklerken, piyasaların istikrarına önemli katkıda bulunuyor" dedi.

"Tasarruf sahiplerinin birikimlerinin, gelecek hayallerinin garantisi" olduğunu da vurgulayan Mehmet Ali Ersarı, "Bu önemli sorumluluğun bilinciyle amacımız, tasarruf sahiplerinin yatırımlarına değer katmaktır" diyerek sözlerini tamamladı. (Fotoğraflı)