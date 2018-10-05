“Ajan çip” savlarının ardından Apple hisseleri yüzde 1 düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Ekim () – Üretim aşamasında, bazı ürünlerine Çin’e ait “ajan çipler” yerleştirildiği savlarının ardından, Apple hisseleri yüzde 1.0, Amazon hisseleri yüzde 1.5 düştü.

Bloomberg’de yer alan raporda, ABD yönetiminin 2015 yılından bu yana çiplerle ilgili araştırma yürüttüğünü ve Çin merkezli bilgisayar ağı sunucuları şirketi Super Micro’nun, söz konusu çipleri ABD’den fikri mülkiyet ve ticari sırlar çalmak için ürünlere yerleştirdiği savları yer almıştı.

Haberin yayınlanmasının ardında Apple, Super Micro ve Amazon savları yalanlarken, Süper Micro’dan gelen açıklamada imalat esnasında ürünlerin üzerine herhangi bir çip yerleştirilmediği belirtildi. Apple’dan gelen açıklamada ise, BusinessWeek’te iddia edildiği gibi ürünlerin üzerinde çip bulmadıkları duyuruldu. CNBC’de yer alan habere göre Apple konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Bloomberg’in bize karşı olan bu eylemlerini hoş bulmuyoruz; çünkü, söz konusu savların yanlış olabileceğini araştırmadan ve düşünmeden hareket ediyorlar. En iyi tahminimiz, şu anki durumu 2016’da laboratuvarımızda virüslü bir Super Micro sürücüsü bulduğumuz durumla karıştırıyor olmalarıdır. Söz konusu olayın da Apple’a karşı yapılan bir saldırı değil, yalnızca küçük bir yanlışlık olduğunu açıklamıştık.”

Çin Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili, “Çin, siber güvenliğin önde gelen koruyucularındandır” derken, yine CNBC’de yer alan habere göre Amazon’un konuyla ilgili açıklamalarında ise şu değerlendirmeler yer aldı:

“Bloomberg BusinessWeek ile de defalarca paylaştığımız üzere, geçmişte ya da şu an, hiçbir zaman, ürünlerimizde yer alan ve Super Micro’nun ürettiği yazılım ve çiplerde bir sorun yaşamadık.”