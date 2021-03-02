Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mart ayı müjdesi geldi! 20 Bin ve 40 Bin TL ödeme!

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni bir destek duyurdu! Pandemi başından itibaren en çok destek veren Bakanlık olan Aile Bakanlığı, Mart ayında yeni desteklerini yayınladı. Peki Aile Bakanlığı hangi desteği yapıyor? Aile Bakanlığı alınabilecek destek hangisi?

Bakanlık devreye girdi!

Bakanlık yardımları sayesinde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar geçimlerini daha rahat bir şekilde sağlamaktadır. Ne yazık ki Covid-19 küresel etkilerini hissettirmeyi sürdürmektedir. Bu bağlamda sadece sağlık sıkıntıları da yaşanmamaktadır. Pek çok vatandaş maddi açıdan geçimlerini sağlama derdi yaşamaya başlamıştır. İlgili bakanlıklar;

Doğrudan nakit yardımı,

Kira destekleri,

Tıbbı malzeme destekleri vermeye aynı nedenden başlamıştır.

Verilen destekler salgının ilk döneminden bu yana gündem olmaya devam etmektedir. Üstelik salgın halen devam ettiği için destek paketleri güncel şekilde yinelenmektedir. Siz de ihtiyaç sahiplerindenseniz geçerli olan paketlere de yeni açıklanmış olanlara da başvurarak sonuçları bekleyebilirsiniz. Zira yardımlar onay alan vatandaşlara gönderilmektedir.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yeni Bir Müjde Verdi

Bakanlıklar arasında pandemi yardımları denince akla ilk gelen kurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gelmektedir. Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz günlerde resmi bir açıklama yapmıştır. Bakan tarafından yapılan açıklamalar yeni yardım başlıklarının kesinlik kazandığını göstermektedir. Yardımlarda konular benzer çerçevede ilerlemesine karşın yardım rakamları değişmiştir. Artık 10 bin ila 40 bin TL arasında yardım alabilmek mümkündür.

20 bin TL de 40 Bin TL de Alınabilecek

Vatandaşların maddi durumları ve yaşam şartları birbirinin aynı değildir. Bu neden yüzünden açıklanacak olan yardımlarda tamamen farklı şartlar aranmaktadır. Şartlar kapsamında başvurular incelendikten sonra sıra yardım aşamasına geçilmektedir.

Salgın yardımları arasında maddi olarak ödemeler almak en çok istenenlerden biridir. Vatandaşların büyük bir bölümü işlerinden olmuşlardır. Devlet bu neden yüzünden işlerini kaybedenlere ya da benzer geçim sorunları yaşayanlara düzenli ödemeler yapmaktadır.

Ödemeler düzenli şekilde yapıldığı için aylık olarak da görülebilmektedir. Buradan da anlaşıldığı üzere yardımlar toplu olarak 20 ya da 40 bin TL olarak verilmemektedir. Her ay belli miktarda ödeme yapılmaktadır. Ödemelerin sonucunda alınmış olan rakamlar ise 20 ya da 40 bin TL olmaktadır. Böylece vatandaşlar aylık harcamalarını da daha düzenli şekilde planlayabilmektedir.

Yardımlar İçin Başvuru Şartı Aranıyor

Yardım kapsamında araştırılan konu başlıkları değişim gösterebilmektedir. Buna karşın kimlere devlet yardımı verilecek en çok merak edilen sorulardan biridir. Devlet yardımlarında yardım türü istenen şartları değiştirebilmektedir. Değişimler yaşanabilmesine karşın bazı şartlarda ortaklık olduğu gözlerden kaçmamaktadır. Temel yardımlara başvurmak isteyenlerin;

Sigortalarının olmaması,

Üzerlerine kayıtlı mallarının olmaması,

Düzenli gelirlerinin olmaması gerekmektedir.

Ülkemizde farklı kurum ve kuruluşlar üzerinden de yardım aylıkları alınabilmektedir. Yardım başvurularında bu gibi detaylar da incelenmektedir. Yardımların adilane şekilde dağıtılabilmesi için farklı kurum ya da kuruluşlardan yardım alanların taleplerine onay verilmemektedir. Bazı yardımlarda yetim ve dul aylığı alanların talepleri de değerlendirilmemektedir. Ancak bu durum her bakanlık yardımı için geçerli olmadığından bireysel araştırma yapılması gerekmektedir.

Bakanlık Yardımların İçerikler

Sosyal devlet ödemeleri ya da yardımlarının belirlenmesinde vatandaşların ihtiyaçlarına göre hareket edilmektedir. Bundan kaynaklı olarak yardım türlerinde dönemsel değişimler yaşanabilmektedir. Kış aylarında yakacak ve barınma yardımlarının olanaklarının artırılması bu durumun en önemli örneklerinden biridir. Sayılan ayrıcalıkların haricinde son dönemlerde bakanlıklar tarafından açıklanan yardımlar arasında;

Muhtaç aylıkları,

Gıda kolileri,

1000 TL nakit ödemeleri,

Doğum yardımları,

Fatura destekleri

Kira yardımları sayılabilmektedir.

Devlet birimlerinde özellikle fatura destekleri gibi yardımlarda alternatif sunumlar da yapılabilmektedir. Bazı kesimlerde fatura doğrudan indirimli olarak gönderilmektedir. Bazılarında ise fatura desteği de nakit ödeme şeklinde verilmektedir. Sonuçların ne şekilde olacağı ise başvuru sırasında ya da sonrasında kurumdan öğrenilmektedir.