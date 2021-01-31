Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İhtiyaç Sahiplerine Faizsiz 5 Bin ve 10 Bin TL Yardımı Desteği Yapıyor!

Salgın döneminde vatandaşlarımızın gelirlinde azalma oldu. Her şeyin daha pahalılaşması enflasyon da yaşanan yükseliş ve bir yandan salgın derken hayat daha da zorlaştı. Devletimiz de bu dönemde vatandaşlarımız çeşitli şekillerde destek verdi. Bu desteklerden biri de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından sunuluyor. Bakanlık bu kapsamda vatandaşlarımıza ödünç para veriyor! Peki bu paralar nasıl veriliyor kimler başvurabilir? İşte detaylar haberimizde...

Salgın nedeniyle yardımlar her zamankinden daha çok araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için sık sık devlet tarafından yapılan yardımları yazıyoruz. Bunlardan biri de borç sistemi. Vatandaşlarımız gelirlerine göre devletten faizsiz şekilde borç para alabiliyorlar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bu sistem ise şu şekilde işlemekte;

İhtiyacı olan dar gelirli vatandaşlarımız devletten aldığı borç para sistemiyle ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Bakanlık tarafından verilen borç para yardımları ise geriye 24 ay vade şeklinde ödeniyor. Bakanlık ise vatandaşlarımıza 10 bin Türk lirasına kadar borç para desteği sunmakta. Destekten yararlanmak içinse vatandaşlarımızın aşağıdaki kriterlere uyması gerekiyor;

KİMLERE DEVLET BORÇ PARA VERİR?

Geçen yıl devlet tarafından verilen bu desteğe oldukça yoğun ilgi görülmüştü. Borç ödünç para yardımı ise hala devam etmekte. İhtiyaç halinde olan vatandaşlarımız bu şekilde devletimizden borç alabilir ve 24 ay vade ile ödeme yapabilirler.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bu sisteme İkaz Yardımı da denmektedir. Bu sistem ise ödünç para, konut kredisi yardımı ve konut onarım kredisi yardımı olarak üçe ayrılmaktadır.

ÖDÜNÇ PARA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bakanlık tarafından verilen bu yardımlar ise sandık üyelerine verilmektedir.

Sandığa vatandaşlarımızın aynı yardımdan dolayı borcu olmamalıdır

Başvuru formu ve verilen bilgiler doğru olmalıdır

2 kefil gösterilmelidir

3 senedir sandığa üye olmalıdır

Vatandaşın eline kalan net maaş ise aylık taksitin iki katından az olmamalıdır.

ÖDEME TABLOSU

Eğer vatandaşlarımız 5 bin Türk lirasını 12 ay vade ile alırsa aylık ödemeleri 416 Türk lirası 18 ay vade ile alırsa 277 Türk lirası, 24 ay vade ile alırsa da 208 Türk lirası geri ödeme yaparlar.

Eğer vatandaşlarımız 10 bin Türk lirasını 12 ay vade ile alırsa aylık ödemeleri 833 Türk lirası 18 ay vade ile alırsa 555 Türk lirası, 24 ay vade ile alırsa da 416 Türk lirası geri ödeme yaparlar.

İKRAZ (ÖDÜNÇ PARA) BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından alınmakta olduğu için il ve ilçe merkezleri ile internet sitesinden yapılabilmektedir.