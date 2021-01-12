Aile Bakanlığı 914 Lira, 1,161 Lira, 1,657 Lira Maddi Yardım Verecek! Hemen Başvurun!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklama ile birlikte Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED), engeli ve yaşlı aylıkları, evde bakım hizmeti, korumalı işyerleri ödemeleri gibi pek çok maddi destek miktarının 2021 yılı için artırıldığı öğrenildi.

Bakan Selçuk, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için bakanlık tarafından başlatılan sosyal destek programları kapsamında ödenen miktarların 2021 yılı için artırıldığını açıkladı. Koronavirüs salgını ile mücadele edilen bu süreçte, ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen maddi desteklerin miktarında artan bütçe kaynakları sayesinde artışa gittiklerini dile getirerek hak temelli hizmet anlayışı ile toplumumuzun dezavantajlı kesimlerini sosyal dışlanmadan korumayı ve mağduriyetlerini gidermeyi amaçladıklarını belirtti.

SED ÖDEMELERİ 1.161 LİRA OLDU

Bakan Selçuk, 2021 yılında verilecek olan SED ödemelerinin de tutarını arttırdıklarına dikkat çekerek her bir çocuk için 1.161 lira ödeme yapılacağını belirtti. 2021 Ocak ayı SED ödemeleri ile 131 bin çocuk için 149 milyon lira ödeme yaparak çocukları aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü korumayı hedeflediklerini ve çocukların üstün yararını gözettiklerini vurguladı.

KORUMALI İŞYERLERİNE 914 LİRA DESTEK ÖDEMESİ

Zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşlarımızın özel sektörde istihdamını desteklemek için hayata geçirilen ‘Korumalı İşyeri’ modelinde işyerlerine her bir engelli vatandaş için 2021 yılında aylık olarak ödenecek miktarın 914 liraya yükseltildiği açıklandı.

EVDE BAKIM AYLIKLARI 1.657 TL'YE YÜKSELDİ

Engelli bireylerin evde bakımlarının yapılması için Evde Bakım Yardımı verdiklerini hatırlatan Selçuk, 2020 yılında 536 bin vatandaşa toplam 9,4 milyar lira ödeme yaptıklarını dile getirdi. 2021 yılının ilk altı aylık döneminde Evde Bakım Maaşı kapsamında kişi başına 1.657 lira maddi yardım vereceklerini belirtti.

YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARINA ZAM

Bakan Selçuk, 2021 yılı için yaşlı aylığı, engelli aylığı, engelli yakını aylığı ile kronik hastalık yardım miktarlarına da zam yapıldığını açıkladı. 2021 yılında ilk altı aylık dönemde yaşlı aylığı alan kişilere 763 lira verileceğini belirtti. Yüzde 40 ile 69 oranında engelli olan vatandaşların aylığının 609 liraya yükseldiğini, yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşların aylığının ise 914 lira olduğunu ve engelli yakını aylıklarının da 609 liraya çıkarıldığını söyledi. İhtiyaç sahibi olan tüberküloz ve SSPE hastalarına verilen nakdi yardım miktarının da 1.657 liraya yükselttiklerini dile getiren Selçuk, silikozis hastalığı olan vatandaşlara verilen destek ödemelerinin de arttırıldığının altını çizdi.

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021, 12:23