Ahmet Misbah Demircan: Şehircilik vizyonumuzda en önemlisi ekonomi

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), () - İSTANBUL Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Ben Beyoğlu'nda geçen 14 yılda 50 bin yataklı bir şehir oluşturdum. Bizim ticaretimiz o. 10 bin yeni esnaf, 134 bin istihdam. 2 milyar dolar ciro yaptım. Bunları konuşuyoruz. Şehircilik vizyonumuzda en önemlisi ekonomi" dedi.

Başkan Demircan, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Ak Parti teşkilatının düzenlediği 'Marka Şehirler' konferansına katıldı. Çorlu Halk Eğitimi Merkezi 15 Temmuz Salonu'nda konuşan Ahmet Misbah Demircan, yerel yönetimin önemli bir rol üstlendiğini belirterek, şöyle dedi:

"Şehirde bir siyasetçinin, yöneticinin görevi şehri inşaat etmektir. Ve insanların da kalbini mutlu etmektir. İnsanın ruhu ve bedeni var. Şehirlerin de ruhu insandır. Şehrin kendisini binaları ile yollarıyla mekanlarıyla adam eder. Burada göçmenler de var, en önemli şey elbette güvenliktir. Allah ordumuzdan, vatanımızdan, milletimizden, şehitlerimizden, ecdadımızdan razı olsun. Onların canları, kanları üzerine kurulmuş istiklali kazanılmış bir memleketteniz. Güvenliğimiz her zaman var, gücümüz yerinde. İşte bize yan bakanlara Afrin'de dersini veren kıymetli büyük bir ordumuz var. Elbette başkomutanımız var. Bir dönem 100 sene evvel Çanakkale'de bize yan bakanlara 250 bin şehitle dersini vermiştik. Bugün yine bize yan bakıldığında ordumuzun tepelerine Afrin'de, El-Bab'ta, Cereblus'ta nasıl indiğini bütün dünya gördü. Kararlılığımız yerindedir. Bu memleketin insanları, askeri, siyasetçileri kendisini bölecek insanlara Osmanlı tokatını nasıl vuracağını gayet iyi bilir."

Güvenlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kendinden emin bir devlet olduğunu söyleyen Demircan, "Güvenlikten sonra bir şehirden insanlar ekonomi bekler. Onun için bizler şehirde ya sanayi ise sanayi, ticaret ise ticaret, hayvancılık ise hayvancılık, turizmse turizm, hizmetse hizmet bu alanlarda yatırımı teşvik eder onun yolunu yapan, onun alt yapısını yapan, tüccarın sanayicinin hizmetinde kendisini hisseder. Yatırımları orada çoğaltır ki, iş, aş yapsınlar, ekmek kazansınlar, ekmek kazandırsınlar. Çünkü onlar işçiye istihdam yaratacaklar. Bizim yapımıza en fazla iş ve aş için adam gelir. Hepimiz anneyiz, babayız. Çocuğumuz iyi okusun, iyi bir işi olsun, evini düzenini kursun, mutlu ve huzurlu olsun diye düşünüyoruz ve bunun için yaşıyoruz. Siyaseti bunun için yapıyoruz. O halde en önemli şey ekonomidir. Ben Beyoğlu'nda geçen 14 yılda 50 bin yataklı bir şehir oluşturdum. Bizim ticaretimiz o. 10 bin yeni esnaf, 134 bin istihdam. 2 milyar dolar ciro yaptım. Bunları konuşuyoruz. Şehircilik vizyonumuzda en önemlisi ekonomi. Bir belediye başkanı kentin liderliğini, babalığını, şehreminliğini yapacak. Orada yaşayan insanların geleceğini inşa edecek ve ihya edecek. Böyle bakacak hayata ondan sonra okullardan gençlerden hiç ayırmayacak, onların yanından hiç çıkmayacak. Evlatlarımızın iyi bir eğitim ve terbiye alması, bulunduğumuz muhitte iş imkanlarından istifade etmesi bizim hedefimiz ve vazifemizdir" dedi.

'SOSYAL MARKET ÖNEMLİ PROJEMİZDİ'

Belediye olarak en büyük projenin Sosyal Market projesi olduğunu da ifade eden Demircan, şunları söyledi:

"Beyoğlu Belediyesi olarak muhtaç vatandaşlara nitelikli hizmet sunmak ve ihtiyaçlarına göre yardım yapabilmek amacıyla 'Sosyal Market Projesi'ni uygulamaya koyduk. Sosyal Market Projesi alışılagelmiş yardım faaliyetlerinin dışında yeni bir konsept, yenilikçi bir hizmet modelidir. Projede daha önce sadece kamu kurumları eliyle yapılan yardımlara hayırseverlerin desteği için teşvikte bulunulmuş yenilikçilik ve şeffaflık anlayışıyla tabiri caiz ise zenginden alıp fakire verme modeli benimsenmiştir. Yasalarımızda belirtilen önü açık bir mecrayı canlandırıp farklı bir bakış açısıyla yorumlayan model, sosyal dengeyi sağlayan bir terazi niteliğindedir. Bir taraftan Türkiye'nin neresinde olursa olsun tüm ticari işletme sahiplerine ulaşmayı hedeflerken, diğer taraftan Beyoğlu'ndaki tüm muhtaçlara ulaşmayı hedeflemiştir. Sosyal Market, 20 Ağustos 2010 tarihinde resmi açılış ile faaliyete geçmiş ve yeni hizmet birimlerini bünyesine ekleyerek Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağılı olarak faaliyete devam etmektedir. İlk etapta 350 metrekarelik bir alanda kurulmuş bir süper market mantığıyla çalışan gıda, giyim ve temizlik ürünlerinin bulunduğu markettir. Ancak yardım alan vatandaşların sayısının zamanla artması mevcut depolama alanının yetersiz kalması sebebiyle 2013 yılı itibarı ile 3 bin metrekarelik kapalı alanda bulunan yeni hizmet alanımıza taşınılmıştır. 5393 sayılı belediye yasasının 14'üncü maddesi ve ilgili maddelerinden yola çıkarak günümüzde yeni bir boyut kazanmış sosyal yardımların sosyal belediyecilik anlayışıyla pekişmesinin sonucunda Sosyal Market Projesi ortaya çıkmıştır. Sosyal Market Projesi Beyoğlu'nda ikamet eden ve ikamet ettiği yer itibari ile hemşehrilik bağı ile birbirine bağlı yardıma muhtaç vatandaşlarımıza modern çağın niteliklerine yakışır şekilde destek olmak üzere kurulmuştur. Beyoğlu'nda ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimlerin yaşam kalitelerini arttırmak, sosyal yardım ve sosyal hizmet üniteleri kurarak, insan onuruna yakışır şekilde sosyal yardım hizmetlerini sunmak, sosyal dayanışmayı ön planda tutarak ilçe sakinlerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir hizmet modelidir."



FOTOĞRAFLI