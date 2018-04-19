İstanbul, 19 Nisan () – Ahlatçı Yatırım, “Türkiye Erken Seçime Gidiyor…” başlıklı günlük forex bülteninde Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu’nun Şubat ayı sonunda 468 milyar dolar olduğuna dikkat çekildi ve şu değerlendirme yapıldı:

“Merkez Bankası tarafından açıklanan Uluslararası Yatırım Pozisyonu raporuna göre, 2018 yılı Şubat ayı sonu itibari ile Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları 2017 yıl sonuna göre yüzde 2.4 artış ile 233.6 milyar dolar ve yükümlülükleri yüzde 2.9 artış ile 702.2 milyar dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.

“Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP 2017 yılsonunda -454.5 milyar dolar iken 2018 Şubat sonunda -468.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamalarda, erken seçimin 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşeceğini belirtmesi sonrasında lirada yaşanan değer kazanımları ile birlikte gün içerisinde, kurun 4.0043 ve euronun 4.9581 lira düzeyi dolayına kadar gerilediği görüldü.

“Olağanüstü halin 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucunda kabul edildi."