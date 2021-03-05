Ağbal'ın mesajından sonra dolar düştü!

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) 10 senelik tahvil faizlerinde yaşanan hızlı tırmanışın ardından dolar/TL, 4 Mart Perşembe günü 7,58'i geçmişti. Dolar/TL, 5 Mart Cuma günü yani bugün de 7,50'nin üstünde tutunmaya devam etmişti. Fakat TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) Başkanı Ağbal'ın "sıkı para politikasının yüzde 5 hedefine ulaşana kadar devam ettirileceğine" yönelik açıklamasının ardından dolar/TL yeniden düşmeye başladı.

"Sıkı para politikası sürecek"

TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) Başkanı Ağbal, güvenilir para politikasıyla birlikte fiyat istikrarının kalıcı bir şekilde sağlanacağına ve uzun süreli olarak refah bir ekonominin yaratılacağına inandıklarını belirtti. Sıkı para politikasının yüzde 5 hedefine ulaşana kadar devam ettirileceğini kaydeden Ağbal, enflasyonda bu düzeyin kalıcı hale gelmesi amacıyla gerekli olanın yapılacağını ifade etti.

"Orta vadeli bir politika"

Ağbal, sıkı para politikasının geçici olmadığını belirten Ağbal, söz konusu politikanın orta vadeli olduğunu ve yüzde 5 hedefini gerçekleştirene kadar kararlı bir şekilde uygulanacağını aktardı. Ağbal, (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) olarak kararlı olsalar bile herkesin desteğine gereksinim duyduklarını dile getirdi. Ağbal, ekonomi ve hukuk alanlarında imza atılan yapısal reformların da dezenflasyonu destekleyeceğini ifade etti.

Enflasyonun 2021 senesinin bitiminde yüzde 9,4'e gerilemesini amaçladıklarını belirten Ağbal, konuya ilişkin riskleri bildiklerini ifade etti. Ağbal, sıkı para politikasına devam ederken, bütün paydaşları kapsayan etkili bir iletişimle politikaların etkisinin artırılacağını kaydetti. Rezervlerin artırılacağına dikkat çeken Ağbal, koşullar uygun hale geldiğinde konuya ilişkin planların da duyurulacağını belirtti.

Dolar/TL geriledi

Söz konusu açıklamaların ardından dolar/TL'nin 7,50'nin altına düştüğü ve 7,47'ye kadar gerilediği fark edildi.

2020 senesinin Kasım ayında dolar/TL hatırlanacağı üzere 8,58'e kadar çıkmıştı. Ağbal'ın TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) Başkanlığına getirilmesi ve söz konusu ismin sıkı para politikasına dair mesajlar vermesi üzerine dolar/TL, 6,85'in altına kadar gerilemişti. Fakat ABD (Amerika Birleşik Devletleri) 10 senelik tahvil faizlerinde görülen ani yükselişle beraber TL'nin değer yitirdiği görülmüştü.

Rezerv meselesi, Nisan ayının bitimine kadar enflasyonda devam edeceği tahmin edilen yukarı yönlü baskı ve petrol fiyatlarında görülen artış sebebiyle dolar/TL, yeniden 7,50'nin üstüne çıktı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki hafta açıklayacağı ekonomik reformlar merak içerisinde beklenmeye başlandı.

TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) son 3 seferdir politika faizini yüzde 17'de sabit tutuyor. Fakat bir sonraki seferde politika faizinde 100 baz puanlık artış bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021, 16:25