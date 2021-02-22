Adalet Bakanlığı 13 bin 202 personel alacak

Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Adalet Bakanlığına ne kadar alım yapılacak? Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, personel alım ilanının yayımlandığını ifade etti.

Adalet Bakanlığı personel alımı ne kadar olacak?

Bakan Gül, psikolog, zabıt kâtibi, mübaşir ve infaz koruma memuru dâhil farklı kadrolara 13 bin 202 yeni personelin istihdam edileceğini duyurdu. Gül, adalet teşkilatına güç kazandırılacağını belirterek, "Hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman gerçekleştirilecek?

Adalet Bakanlığı personel alımının ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Adalet Bakanlığı personel alımı için koşullar neler?

Adalet Bakanlığı personel alımı için belirlenen koşullar şöyleydi:

1) T.C. vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından yoksun olmamak,

3) Şu suçları işlememiş olmak:

- TCK'nın 53'üncü maddesine ifade edilen süreler geçse de kasıtlı olarak işlenmiş bir suç nedeniyle 1 sene ya da daha uzun süreyle hapis cezası veya affa uğrasa da devletin güvenliğine yönelik suçlar,

- Zimmet,

- Rüşvet,

- Dolandırıcılık,

- Güveni kötüye kullanma,

- İhaleye fesat karıştırma,

- Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama,

- Anayasal düzene karşı suçlar,

- İrtikap,

- Hırsızlık,

- Sahtecilik,

- Hileli iflas,

- Edimin ifasına fesat karıştırma,

- Kaçakçılık.

4) Askerlikle herhangi bir ilgisi olmamak ya da henüz askerlik çağında olmamak. Askerlik çağına gelinmesi durumunda muvazzaf askerlik vazifesini yerine getirmiş ya da ertelenmiş veya yedek sınıfta yer almak,

5) Güvenlik soruşturmasından geçmek,

6) Tam teşekküllü devlet hastanelerinden sağlık kurulu raporu almak,

7) KPSS'den minimum 70 puan almak.

8) Son başvuru tarihinden itibaren 18 yaşını tamamlamış olmak,

9) İnfaz koruma memuru alımı için 30 yaşını doldurmamış olmak, hemşire, şoför, kaloriferci ve aşçı gibi destek personeli ile büro personeli ve teknisyen alımı için 35 yaşını doldurmamış olmak.

10) Hizmet göreceği sınıfa ilişkin özel yasa ya da diğer yönetmelikte belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, 16:34