Acil Nakde İhtiyacı Olanlara Aylık 43 Türk Lirasından Başlayan Ödemelerle Kredi Verilecek!

Özel bankalardan biri olan Yapı Kredi bankasından acil nakde ihtiyacı olan vatandaşlarımız için kaçırılmayacak bir fırsat geldi. Aylık sadece 43 Türk lirasına vatandaşlarımız kredi verilecek. Ayrıntılar da haberimizde.

Özellikle de koronavirüs salgının neden olduğu ekonomik etkilerle birçok vatandaşımız maddi yönden zorluklar yaşamaya başladı. Binlerce vatandaşımız işlerini kaybetti ve binlercesi de işlerini kaybetmekle karşı karşıya. Öte yandan vatandaşlarımız bu dönemde özellikle de sağlık anlamında masrafları giderek arttı. Nakde olan ihtiyaç ise her zamankinden daha da fazla oldu.

Bu bağlamda ise birçok kamu ve özel banaksı vatandaşlarımız düşük oranlardan kredi sunmaktaydı. Fakat yükselen faiz oranlarıyla birlikte vatandaşlarımız kredi alsa bile ödemlerini gerçekleştiremez oldular.

Yeni bir fırsat ise Yapı Kredi bankasından geldi. Sadece aylık 43 Türk lirasına vatandaşlarımız ihtiyaç kredisi sunuluyor.

Yaşanan zorluklar nedeniyle Yapı Kredi bankası vatandaşlarımızın destek olmaya çalışıyor. Sunduğu kredi fırsatında ise aylık ödemeler sadece 4, Türk lirasından başlıyor. Başvuru yapan herkese ise anında BİN Türk lirası kredi fırsatı veriliyor. Vatandaşlarımız ise ödemelerinde sabit ödeme yapıyorlar. Her ay kendilerini zorlamadan taksitlerini ödeyebiliyorlar. Vatandaşlarımıza aynı zaman bu fırsat dahilinde fazla masraf da sunulmuyor. Sadece %5 dosya masrafı alınıyor.

KREDİ ÖZELLİKLERİ

Yapı Kredi tarafından sunulan ihtiyaç kredisinde vatandaşlarımıza sunulan faiz oranı %2,21 olarak belirtildi.

Başvuran herkese ise banka kredi vermekte ve hayat sigortası da sunmakta. Hayat sigortası ise vatandaşlarımızın yaşlarına, cinsiyetlerine, gelirlerine ve teminatlarına göre farklılık gösterebiliyor.

36 ay vade ile verilen kredi için başvurular herhangi bir Yapı Kredi şubesinden yapılabilirler. Aynı zaman vatandaşlarımız mobil bankacılık ya da ve sitesinden de başvuru yapabilirler. ATM’den bile başvuru yapabilen vatandaşlarımız ALO kredi destek hattını da arayarak acil nakit ihtiyaçlarını giderebilirler.

KEFİL YA DA TEMİNAT YOK

Kredi almak içinse toplam maliyet 570 Türk lirasıdır. Banka tarafından sunulan bu fırsatta ise ihtiyaç kredisi vermek için herhangi bir teminat ya da kefil aranmamaktadır.

BAŞVURU BELGELERİ

Vatandaşlarımız başvuru yaparken yanlarında kimlikleri, ehliyet ya da pasaportlarının olması gerekmektedir