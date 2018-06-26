"ABD’nin yatırım kısıtlamaları getirmek gibi bir planı yok"

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Haziran () – ABD Başkanı Donald Trump’ın önde gelen ticaret danışmanlarından Peter Navarro, Beyaz Saray yönetiminin bu aşamada Çin ve diğer ülkelere yönelik ticari eylemleri kapsamında yatırımı kısıtlama gibi bir planı olmadığını vurguladı.

ABD’nin en az yüzde 25’i Çin menşeli kurum veya kişilere ait şirketlerin ABD’deki şirketlere yatırım yapamayacağı haberlerinin ardından açıklamada bulunan Navarro, şu an yönetimin söz konusu kısıtlamalar kapsamında herhangi bir ülkeye yönelik bir karara varmadığını söyledi ve ekledi:

“Herhangi bir şekilde ABD’nin yoluna çıkan ülkelere yatırım kısıtlamaları getirmek gibi bir plan yok, bu hiçbir zaman genel planda da yer almadı.”

Navarro’nun açıklamaları, ABD’nin ticari rejiminde yeni bir adım atacağı iddialarına ters düşerken, Navarro piyasaların iddialardan yanlış mesajı aldıklarını ve yatırımcıların Beyaz Saray’ın ABD ithalatını ve ekonominin genel gelişimini korumaya yönelik eylemlerine odaklanmalarını gerektiğini vurguladı ve şöyle konuştu:

“Şu an piyasanın gösterdiği tepkinin aşırı olduğunu ve Trump’ın şu anki ticaret politikasının ülke için harika bir başarı olduğunu düşünüyorum.”