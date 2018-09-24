ABD’nin Çin’e uygulayacağı gümrük tarifeleri yürürlüğe girdi

Nafiz Albayrak / New York, 24 Eylül () - ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ürünlerine yönelik getirdiği 200 milyar dolarlık yeni gümrük vergisi, Pazar gününü Pazartesi’ye bağlayan gece yarısı yürürlüğe girdi.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında ticaret savaşını tırmandırması beklenen yeni uygulama başkent Washington saatiyle gece yarısından başlayarak uygulamaya kondu.

Çin, ABD’nin yeni gümrük vergilerine karşı, 60 milyar dolarlık ABD ürününe vergi uygulayarak karşılık vermeye hazırlandığını açıklamış, ABD Başkanı Trump ise, Çin'in 60 milyar dolarlık vergiyi uygulaması durumunda ABD’nin 267 milyar dolarlık yeni vergi tarifesinin de devreye gireceği uyarısında bulunmuştu.