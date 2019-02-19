ABD’li milyarder Draper İstanbul'da kripto paranın geleceğini anlatacak

İstanbul, 19 Şubat () - ABD’li milyarder Tim Draper, İstanbul'da düzenlenen blockchain ve kripto para konferansında (Blockchain Economy Istanbul Summit) kripto paranın geleceğini anlatacak.

Haliç Kongre Merkezi’nde Çarşamba günü yapılacak olan zirveye 43 ülkeden, beş binden fazla kişi katılacak ve 10 binden fazla kişi konferansı canlı olarak izleyecek.

Konferans'ın düzenleyicisi Digital Exchange'den yapılan açıklamada, "Tesla, Skype ve Hotmail’in ilk yatırımcılarından ve Donald Trump'ın, ABD finans sistemi kripto para regülasyonları ile ilgili danışmanlık istediği ABD’li milyarder yatırımcı Tim Draper, zirvenin ana konuşmacıları arasında yer alıyor. Draper, 2014’te yaptığı 40 bin adet Bitcoin yatırımı ile biliniyor. Draper, aynı yıl bir Bitcoin’in 3 yıl içerisinde 10 bin doları aşacağını öngörmüş ve Aralık 2017’de bir Bitcoin fiyatının 20 bin dolara yaklaşması ile de bu öngörüsü doğrulamıştı. Bitcoin fiyatının 2022'ye kadar 250 bin dolara yükseleceği tahmininde bulunan Draper, 5 yıl içinde de tüm dünyada yalnızca Kripto paraların kullanılacağını ifade ediyor" denildi.

Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerinden blockchain ve kripto para konusunda ilgili yatırımcılar, mühendisler ve profesyonellerin katılacağı uluslararası zirvede, kripto para piyasasının mevcut durumu ve blockchain teknolojisinin geleceği tartışılacak. 21. yüzyılın en büyük teknolojik ve finansal devrimi olarak nitelenen blockchainin yarattığı yeni ekonomi, dünyanın alanında en iyi uzmanlarıyla tartışılacak. Blockchain Economy Istanbul Summit, şimdiye kadar bölgede gerçekleşen en büyük ölçekli etkinlik olacak.

Kripto paranın dünyaca ünlü isimleri katılacak

Donald Trump'ın ABD finans sisteminin kripto para regülasyonları ile ilgili danışmanlık istediği milyarder yatırımcı Tim Draper, Wall Street analisti Tom Lee, Forbes tescilli kripto para alanındaki en büyük beş isimden biri olan Cal Evans, IOTA kurucusu Serguei Popov, SpaceX Hyperloop’un sahibi ve bilim insanı Ilyas Vali ile Liberland Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vit Jedlick, konferansın başlıca konuşmacıları arasında yer alıyor.

43 ülkede zirvenin dijital medyasını yönetiyor

Digital Exchange CEO’su Emrah Pamuk, gelecek beş yılda her ülkenin blockchain parası olacağını ve Türkiye dahil, dünyada birçok ülke ve markanın bu alana çok ciddi yatırımlar yaptığını söyledi ve ekledi:

“Örneğin Malta'da Blockchain Borsası var. Görünen o ki, dijital para alanında yaşanacak yoğunlaşma ile doların para piyasalardaki ağırlığı azalacak ve bankaların da para saklama işlemlerinde düşme olacaktır.”

Türkiye’nin kripto paraya olan ilgisi

İnsanların teknolojik yeniliklere ilgisinin yanı sıra, mevcut ekonomik koşulların kripto para birimlerine olan ilgiyi arttırdığını vurgulayan Emrah Pamuk, Hollanda merkezli ING Bank’ın yayınladığı bir müşteri raporuna göre, Türkiye’nin İran ve Rusya ile birlikte kripto paraya en çok ilgisi olan ülkeler arasında olduğunu belirtti.

Kripto para birimleri ekosistemindeki en etkili isimlerden biri olan Cal Evans da Malta, Dubai ve Estonya hükümetleriyle birlikte Birleşik Krallık Merkez Bankası’na, blockchain ekonomisi konusunda danışmanlık veriyor. Aynı zamanda British Blockchain Association Yönetim Kurulu Üyesi olan Evans, konferansta ”Blockchain teknolojisi geleceği nasıl şekillendirecek?” konulu bir konuşma yapacak.

Blockchain Economy Istanbul Summit‘in uluslararası alanda tanınmış konuşmacılarından biri de, 2015 yılında kurulan kripto para ve blockchain teknolojileri alanında önemli projelerden biri olan IOTA’nın Kurucu Ortağı ve Matematik Profesörü Serguei Popov olacak. Blockchain ekonomisine ilgisiyle bilinen ve Bitcoin tahminleriyle ünlü Wall Street analisti Tom Lee de konferansta, Bitcoin yatırımcılarının sonraki adımları hakkında fiyat tahmini ve öngörülerini paylaşacak. (Fotoğraflı)