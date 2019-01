ABD’li ilaç firması Eli Lilly’den 8 milyar dolarlık satın alma

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Ocak () – ABD’li ilaç firması Eli Lilly and Company, biyoeczacılık firması Loxo Oncology’yi 8 milyar dolar bedelle satın alacağını duyurdu. Yılın ilk yarısında tamamlanması planlanan işlem hakkında Eli Lilly’den yapılan açıklamaya göre, Loxo Oncology’ye hisse başına 235 dolar ödenecek, ancak anlaşmanın Loxo oncology hissedarları ve düzenleyiciler tarafından onaylanması gerekiyor.

Eli Lilly Başkan Yardımcısı Daniel Skovronsky, "Temel tümör bağımlılıklarını hedeflemek için uyarlanmış ilaçları kullanmak, kanser tedavisine giderek daha sağlam bir yaklaşım sunuyor" dedi. Skovronsky , Loxo Oncology'nin RET, BTK ve TRK inhibitörleri portföyünün özellikle bu genlerde mutasyon veya füzyonu olan hastaları hedef aldığını, hangi hastaların faydalanabileceğini bilmemizi sağlayan gelişmiş teşhisler ile birlikte ileri düzeyde kanser hastası olan insanların yaşamlarını iyileştirmek için yeni fırsatlar yarattığını ekledi.

Açıklama sonrasında, Eli Lilly hisseleri açılış öncesi işlemlerdeyüzde 2.67 değer kaybederken Loxo Oncology hisseleri yüzde 58 değer kazandı.

ABD Indianapolis merkezli bir ilaç şirketi olan Eli Lilly and Company, 1876 yılında Eli Lilly tarafından kuruldu. Şirketin 18 ülkede ofisi bulunuyor ve yaklaşık 125 ülkede faaliyet gösteriyor.

ABD Stamford, Connecticut merkezli biyofarmasötik şirketi Loxo Oncology 2013 yılında kuruldu.