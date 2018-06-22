AB’den yeni tasarı: Ebeveyn ve bakıcılara izin ve esnek çalışma

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Haziran () – Avrupa Konseyi ebeveyn ve birine bakmakla yükümlü olanların iş ve özel yaşam dengesine ilişkin yeni bir yasa tasarısı için anlaştı.

Konsey’den yapılan açıklamaya göre, Konsey Başkanlığı hemen Avrupa Parlamentosu ile müzakerelere başlayacak.

Bulgaristan Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Biser Petkov, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Avrupa genelinde tüm adam ve kadınların, hem iş hayatlarında hem de aile hayatlarında tam potansiyellerini yaşayabilmeli.

“Bu önerge ile Avrupa Birliği, birlik genelinde tüm adam ve kadınların, ebeveynliğin, akrabalara bakımın, hem keyif hem de sorumluluklarını paylaşmalarını, aynı zamanda kariyerlerine de devam edebilmelerini kolaylaştırıyor.”

Tasarının amacı ebeveyn ve birinin bakımından sorumlu kişilerin iş-özel yaşam dengesi düzenlemelerine erişimi iyileştirmek.

Tasarının adamların ailesel nedenlerle aldıkları izinli gün sayısını artırması, bunun da kadınların istihdama katılımını desteklemesi hedefleniyor.

Tasarıyla annelik iznine yeni minimum standartlar getiriyor; babalar veya ikinci ebeveynler artık çocuğun doğumunda en az on gün izin alabilecek. Bu izinlerin ücreti ilgili üye devlet tarafından belirlenen düzeyde ödenecek.

Tasarı doğum izni minimum standartlarında mevcut 4 ay (iki ayı ücretsiz) iznin en az birbuçuk ayı üye devletler tarafından belirlenen düzeyde ödenecek.

Tasarı daha önce AB düzeyinde tanınmayan birine bakmakla yükümlü kişilere de bireysel haklar getiriyor.

Tasarı ebeveynlerin ve bakıcıların esnek çalışma imkanlarını çocuklar sekiz yaşına gelene kadar uzatılabilir hale getiriyor. Ebeveyn ve bakıcılar esnek çalışma saatleri ve uzaktan çalışma hakkı talep edebilecek.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2018, 14:56