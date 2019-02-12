AB’de kolluk kuvvetlerine finansal bilgilere erişim izni verildi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Şubat () – Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığı, Avrupa Parlamentosu ile kolluk kuvvetinin finansal bilgilere erişimi konusunda geçici anlaşmaya vararak, yetkililerin finansal bilgilere erişimlerini artırarak terör ve ciddi suçlarla mücadele kapasitelerini güçlendirdiğini duyurdu.

Konsey Başkanlığı ve Avrupa Parlamentosu temsilcileri, bazı suçların önlenmesi, tespiti, soruşturulması veya kovuşturulması için mali ve diğer bilgilerin kullanılmasını kolaylaştırmak için kuralların belirlenmesine ilişkin bir yönerge üzerinde gayrı resmi bir anlaşmaya vardı. Resmi olmayan anlaşma Konsey adına onaylamaları için AB büyükelçilerine sunulacak.

Romanya İçişleri Bakanı Carmen Daniela Dan, suçluların yasadışı fonları çok hızlı bir şekilde sınırların ötesine aktarabildiklerine dikkat çekti ve “Kolluk kuvvetlerinin daha hızlı hareket edebilmelerini sağlamalıyız. Bugün geçici olarak kararlaştırılan yeni kurallar, kanun uygulayıcı makamlara finansal bilgilere erişebilecekleri ve bilgi alışverişinde bulunabilecekleri açık bir çerçeve sağlayacaktır” dedi.

Kara para aklamanın önlenmesine dair mevcut AB yönergesi, üye devletlerin, banka ve ödeme hesapları ile kasaları tutan kişilerin zamanında tespit edilmesini sağlamak için merkezi banka hesap kayıtları veya veri alma sistemleri kurmasını gerektirirken, istihbarat birimleri bu sicillerde tutulan finansal bilgilere doğrudan erişebiliyor.

Yeni kurallara göre üye devletler;

- banka hesap bilgilerine doğrudan erişebilecek ve finansal istihbarat birimlerinden bilgi veya analiz talep edebilecek ve Komisyon’a bilgi verebilecek yetkili makamları tanımlayacak.

- Yetkili makamlar ayrıca, bazı ceza suçlarının önlenmesi, tespiti, soruşturulması veya kovuşturulması için banka bilgilerine doğrudan ve anında banka bilgilerine erişme ve arama yetkisine sahip olmalarını sağlayacak.

- Mali istihbarat birimlerinin yetkili makamlarla işbirliği yapmasının gerekli olduğunu ve bu makamlardan gelen finansal bilgi veya analiz taleplerini zamanında cevaplayabilmelerini sağlayacak.

- Belirlenmiş olan yetkili makamların, ulusal mali istihbarat birimi tarafından kolluk kuvvetlerinin bilgilendirilme taleplerine zamanında cevap vermelerini sağlayacak.

- Farklı üye devletlerden gelen mali istihbarat birimlerinin, terörle veya terörle ilişkili organize suçlarla ilgili istisnai ve acil durumlarda bilgi alışverişinde bulunma hakkına sahip olmalarını sağlayacak.

- Yetkili makamların ve finansal istihbarat biriminin, banka hesabı ve Europol tarafından yapılan finansal bilgilerle ilgili olarak haklı gerekçeli taleplere (doğrudan veya Europol ulusal birimi aracılığıyla) cevap verme hakkına sahip olmalarını sağlayacak.