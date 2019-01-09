ABD’de tüketici kredileri beklentilerin üzerinde yükseldi

Erkan Öz / İstanbul, 9 Ocak () - ABD'de tüketici kredileri Kasım ayında beklentilerin üzerinde yükseldi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) verilerine göre Kasım ayında tüketici kredileri, 17.5 milyar dolar olan beklentilere karşın, 22.15 milyar dolar artışla 3.98 trilyon dolara yükseldi. Bu dönemde öğrenci kredileri 1.56 trilyon ve otomobil kredileri de 1.1 trilyon dolar ile rekor düzeye çıkarken, kredi kartı borçları da 1.04 trilyon dolara yükseldi.

Tüketici kredilerinde Ekim ayı artış miktarı da 25.38 milyar dolardan 24.98 milyar dolara revize edildi.