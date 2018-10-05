ABD’de işsizlik, Eylül ayında yüzde 0.2 azaldı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 5 Ekim () - ABD’de işsizlik, Eylül ayında yüzde 0.2 azalarak, yüzde 3.7’ye geriledi. Tarım dışı istihdam 134 bin kişi arttı.

ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Eylül ayından işszlikte görülen yüzde 0.2’lik azalma ile işsiz sayısı 270 bin kişi azalarak 6 milyon kişiye geriledi.

İşgücü grupları arasında işsizlik yüzdeleri ise şöyle sıralandı:

- yetişkin kadın işsizliği yüzde 3.3 ve

- beyazların işsizliği yüzde 3.3 azalırken,

- yetişkin erkek işsizliği yüzde 3.4’te,

- genç işsizliği yüzde 12.8’de,

- siyahların işsizliği yüzde 6.0’da,

- Asyalı işsizliği yüzde 3.5’te kalarak büyük bir değişim göstermedi.

İşgücüne katılım oranı bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 62.7’de sabit kaldı.