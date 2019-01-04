ABD’de işsizlik Aralık’ta 0.2 puan artışla yüzde 3.9'a çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Ocak () – ABD Çalışma Bakanlığı Aralık ayında işsizliğin, bir önceki aya göre 0.2 puan artışla yüzde 3.9’a yükseldiğini açıkladı.

Yayınlanan raporda, Aralık ayında 312 bin kişilik yeni tarım dışı istihdam yaratılmış olmasına karşın, işsizlikte meydana gelen artışın, iş gücü piyasasına yeni giren ya da geri dönen kişilerden kaynaklanmış olabileceği belirtildi.