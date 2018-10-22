ABD’de bir eyalet kripto para madenciliğini 12 ay yasakladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Ekim () – ABD’nin Washington eyaletindeki Ephrata Belediyesi, önümüzdeki 12 ay boyunca kripto para madenciliği yapılmasını yasakladı.

Yerel basında yer alan habere göre, karar, yerli halkın kripto para madenciliği yapan tesislerin gürültüsünden şikayetçi olmaları ve yetkililerin, işletmelerin bölgenin elektrik altyapısı üzerindeki etkisini belirlemek istemeleri üzerine alındı.

Belediye Meclisi üyelerinden Kathleen Allstot, geçici yasağın yetkililerin bölgede kripto para madenciliğine izin verip vermeme konusunda düşünmelerine yardımcı olacağını ve bölgeye elektrik veren şirketin kripto para madenciliğine nasıl enerji sağlayacağını belirlemesi için de zaman tanıyacağını ekledi.

Karara red oyu veren tek meclis üyesi olan Matt Moore ise, alınan kararın ekonomik boyunu düşündüğünü söyledi ve “Ekonomi karar alma konusundaki esas değişken, eğer bu işin ekonomiye katkısı varsa, bu katkıyı kullanma şansını bir kenara atmak istemiyorum” dedi.