ABD üretici fiyatları Aralık’ta yüzde 0.2 düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Ocak () – ABD üretici fiyatları Aralık ayında aylık yüzde 0.2 düştü.

ABD İstatistik Büro’su verilerine göre, Aralık ayında üretici fiyatları mallarda yüzde 0.4 düştü, mallar endeksi bir önceki ayda yüzde 0.1 düşmüştü.

Gıda, enerji ve ticaret hizmetleri hariç son talep endeksi, Kasım ayında yüzde 0.3'lük bir artışın ardından Aralık ayında değişmedi.