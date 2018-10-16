Sibel Deniz / İstanbul, 16 Ekim (DHJA) - ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, Amazon’un yaptığı perakende satışlar, ABD yapılan toplam tüketici harcamanlarından yüzde 2.1 pay aldı.
ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu 2014-2017 verilerine dayanarak, 2018’in ortalama yıllık tüketici harcamasını hesaplayan araştırma grubunun ayrıntılı analizine göre, Amazon ABD’deki toplam perakende satışların da yüzde 6.4’üne sahip.
ABD toplam perakende harcamalarının yüzde 2.1’i Amazon’un oldu
Sibel Deniz / İstanbul, 16 Ekim (DHJA) - ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, Amazon’un yaptığı perakende satışlar, ABD yapılan toplam tüketici harcamanlarından yüzde 2.1 pay aldı. ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu 2014-2017 verilerine...
Sibel Deniz / İstanbul, 16 Ekim (DHJA) - ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, Amazon’un yaptığı perakende satışlar, ABD yapılan toplam tüketici harcamanlarından yüzde 2.1 pay aldı.
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