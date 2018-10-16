ABD toplam perakende harcamalarının yüzde 2.1’i Amazon’un oldu

Sibel Deniz / İstanbul, 16 Ekim (DHJA) - ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, Amazon’un yaptığı perakende satışlar, ABD yapılan toplam tüketici harcamanlarından yüzde 2.1 pay aldı.

ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu 2014-2017 verilerine dayanarak, 2018’in ortalama yıllık tüketici harcamasını hesaplayan araştırma grubunun ayrıntılı analizine göre, Amazon ABD’deki toplam perakende satışların da yüzde 6.4’üne sahip.