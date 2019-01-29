Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Ocak () – ABD piyasaları açılış öncesinde ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliğinin, ABD Adalet Bakanlığı’nın Huawei teknoloji firmasını dolandırıcılıkla suçlamasını sebebiyle artacağı enşdişeleri etkisiyle düştü.
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’ye firmaları üzerindeki “aşırı baskıyı” durdurma çağrısı yaparken, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ticaret görüşmeleri konusunda fazla iyimser olmamak gerektiğini söyledi.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Liu He ile Perşembe günü görüşeceğini duyurdu.
ABD piyasaları ticaret gerginlikleriyle açılış öncesinde düştü
Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Ocak () – ABD piyasaları açılış öncesinde ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliğinin, ABD Adalet Bakanlığı’nın Huawei teknoloji firmasını dolandırıcılıkla suçlamasını sebebiyle artacağı enşdişeleri...
Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Ocak () – ABD piyasaları açılış öncesinde ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliğinin, ABD Adalet Bakanlığı’nın Huawei teknoloji firmasını dolandırıcılıkla suçlamasını sebebiyle artacağı enşdişeleri etkisiyle düştü.