ABD piyasaları açılış öncesinde karışık

Mahmut Can Emir / İstanbul, 1 Şubat () – ABD hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden gelen olumlu havaya rağmen, açılış öncesi işlemlerde karışık seyirde.

ABD Hazine Bakanlığı’ndan gelen bir açıklamada, ABD’nin Venezuela kamu petrol firması PDVSA’ya yönelik yaptırımlarının, kendini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’nun kontrolü ele alması durumunda, hafifletilebileceğini duyurdu.

ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi durum şöyle;

- Dow Jones yüzde 0.22,

- S&P yüzde 0.02 artarken,

- Nasdaq yüzde 0.41 düştü.

Dolar, euro karşısında yüzde 0.24 kayıpla 1.1472 düzeyine gerilerken, sterlin karşısında yüzde 0.38 kazanımla 1.3068 değerine yükseldi.

