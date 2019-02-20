ABD petrol üretiminin artmasıyla fiyatlar düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Şubat () – Yatırımcıların artan ABD petrol üretimi hakkındaki endişeleri etkisiyle, petrol fiyatları düştü.

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi (EIA), Mart ayında ABD petrol üretiminin günlük 8.4 milyon varile ulaşacağını öngördüğünü açıkladı.

ABD’nin artan üretimi etkisiyle düşen petrol fiyatlarını, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıtlamaları dengeledi.

Yatırımcılar American Petroleum Institute’un Çarşama ve Perşembe günü yayınlanacak petrol verilerini bekliyorlar.

Gelişmeler etkisiylei ABD hafifi petrolü yüzde 0.64 düşüşle 56.09 dolara, Brent petrol yüzde 0.78 düşüşle 65.96 dolara geriledi.