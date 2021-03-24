ABD Merkez Bankası'ndan Dijital Para Açıklaması!

Dijital paralar dünyanın gündeminde bu kadar yer edinirken Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı'ndan da konuya ilişkin görüş geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, katılım sağladığı bir panelde merkezi dijital paralarla ilgili konuşma yaptı. Google konuşmasından, ABD konseyinden onay almadan hareket etmeyeceklerini vurguladı.

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell, dijital 1 doların muhtemelen büyük sonuçları olabileceğini ifade etti. Merkezi dijital paralar için Fed’in öncü olarak bulunmasının şart olmadığını ve Fed’in öncü olarak bulunmasının bir gereklilik olmadığını da vurguladı. Panelde merkezi dijital paralarla ilgili konuşma yapan Powell, Merkezi dijital paranın faydalar sunabileceği gibi yüksek riskler de içerebileceğini ifade etti.

Fed başkanı Powell, Uluslararası Takas ve Ödemeler Bankası tarafından düzenlenen etkinlikte dijital para birimleri konusunu ele aldı.

Konuşmasında, Fed’in, merkezi dijital para birimleri projesi konusunda henüz karar aşamasında olduklarını dile getirdi. Konuşmanın devamında ise, dijital 1 doların muhtemelen büyük sonuçları olabileceğini ifade eden Fed başkanı. Merkezi dijital paralar için Fed’in öncü olarak bulunmasının şart olmadığını ve Fed’in öncü olması gerekmediğini de vurguladı.

Doların dünya çapında rezerv para birimi olması sebebiyle teknolojik problemleri anlamda da en ileri düzeyde olma durumlarının olduğunu vurgulayan Fed başkanı, Merkez Bankası dijital para birimini çıkarmanın maliyetleri ve faydalarını incelediklerini ifade etti.

Powell, ‘’ Bu noktada bir karar verme aşamasına değiliz teknolojisi ile ilgili denemeler yapıyoruz politikaların tartışıyoruz. Dünyanın temel radar para birimi olduğumuz için bu projede acele etmemize ve piyasada ilk olmamıza gerek yok’’ ifadelerini kullandı.

Merkezi dijital paranın faydalar sunabileceği gibi yüksek riskler de içerebildiğini ifade etti. Fed başkanı Powell, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin onay olmadan merkeze dijital para projesi için bir ilerleme kaydetmeyeceklerini dile getirdi, aynı zamanda kripto varlıkların büyük derecede volatil ve spekülatif olduğunu da dile getirdi.