ABD ile Çin arasında ticaret görüşmeleri 7 Ocak'ta Pekin'de

Istanbul, 27 Aralık () - ABD hükümetinden bir heyet Çinli yetkililerle ticaret görüşmeleri için 7 Ocak  tarihinde Pekin'e gidecek. South China Post'un haberine göre, Pekin'e gidecek ABD heyetine Trump'ın ekibinden Ticaret Temsilci Yardımcısı...

ABD ile Çin arasında ticaret görüşmeleri 7 Ocak'ta Pekin'de

Istanbul, 27 Aralık () - ABD hükümetinden bir heyet Çinli yetkililerle ticaret görüşmeleri için 7 Ocak  tarihinde Pekin'e gidecek.
South China Post'un haberine göre, Pekin'e gidecek ABD heyetine Trump'ın ekibinden Ticaret Temsilci Yardımcısı Jeffrey Gerrish liderlik edecek. Heyette, Hazine Bakan Yardımcısı David Malpass da yer alacak.
Bu, Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi'nin 1 Aralık'ta Arjantin'de aldıkları  kararlar sonrasında iki ülke yetkililerinin ilk yüz yüze görüşmeleri  olacak. 
ABD Hazine Bakanı Mnuchin, geçen hafta, ABD ticaret heyetinin ve Çinli muhataplarıyla, konuyla ilgili bir telyefon görüşmesi yaptıklarını açıklamıştı.

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