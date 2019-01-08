Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Ocak () – ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerin sona erdirilmesi amacıyla düzenlenen iki günlük toplantını sona ermesi beklenirken, ABD hisse senedi piyasalarında yükseliş sürüyor.
Açılış öncesi işlemlerde;
- Dow jones yüzde 0.64,
- Nasdaq yüzde 0.51 ve
- S&P yüzde 0.61 arttı.
Dolar, euro karşısında yüzde 0.26 kazanımla 1.1461’den işlem görüyor.
ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi yükseliş sürüyor
Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Ocak () – ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerin sona erdirilmesi amacıyla düzenlenen iki günlük toplantını sona ermesi beklenirken, ABD hisse senedi piyasalarında yükseliş sürüyor. Açılış öncesi...
Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Ocak () – ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerin sona erdirilmesi amacıyla düzenlenen iki günlük toplantını sona ermesi beklenirken, ABD hisse senedi piyasalarında yükseliş sürüyor.
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