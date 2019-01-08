ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi yükseliş sürüyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Ocak () – ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerin sona erdirilmesi amacıyla düzenlenen iki günlük toplantını sona ermesi beklenirken, ABD hisse senedi piyasalarında yükseliş sürüyor.

Açılış öncesi işlemlerde;

- Dow jones yüzde 0.64,

- Nasdaq yüzde 0.51 ve

- S&P yüzde 0.61 arttı.

Dolar, euro karşısında yüzde 0.26 kazanımla 1.1461’den işlem görüyor.