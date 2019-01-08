ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi yükseliş sürüyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Ocak () – ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerin sona erdirilmesi amacıyla düzenlenen iki günlük toplantını sona ermesi beklenirken, ABD hisse senedi piyasalarında yükseliş sürüyor. Açılış öncesi...

ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi yükseliş sürüyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Ocak () – ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerin sona erdirilmesi amacıyla düzenlenen iki günlük toplantını sona ermesi beklenirken, ABD hisse senedi piyasalarında yükseliş sürüyor.
Açılış öncesi işlemlerde;
- Dow jones yüzde 0.64,
- Nasdaq yüzde 0.51 ve
- S&P yüzde 0.61 arttı.
Dolar, euro karşısında yüzde 0.26 kazanımla 1.1461’den işlem görüyor.

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